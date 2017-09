Feuerwehr in Harrislee : Roter Hahn für die Feuerwehr Niehuus

vergrößern 1 von 2 Foto: Schwarz 1 von 2

von Antje Walther

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:19 Uhr

Großes Finale für die Feuerwehr Niehuus: Monatelang haben sich die Kameradinnen und Kameraden auf die Prüfung zum Roten Hahn (Stufe 2) vorbereitet. Die Leistungsbewertung „Roter Hahn“ wird in verschiedenen Stufen vom Landesfeuerwehrverband durchgeführt, um die Einsatzbereitschaft der Wehren in Schleswig-Holstein zu überprüfen und die Zusammenarbeit innerhalb der Wehren zu fördern.

Für die Niehuuser war es nun so weit: Die Prüfungskommission traf am Gerätehaus ein. Was die Niehuuser bis hierhin nicht wussten: Für welches Übungsszenario sich die Prüfer entschieden hatten. Eingereicht hatte die Wehrführung drei Vorschläge, mögliche Einsatzorte waren benannt worden. Nach der Überprüfung von Einsatzkleidung und Gerätschaften sowie nach einer Vorführung von Knoten und Stichen wurde die Spannung gelöst: Abgearbeitet werden musste ein Einsatz direkt am Gerätehaus. Ein Hausmeister (gespielt von Horst Dieter Torp aus der Reserve) meldet ein Feuer mit Verpuffung sowie eine vermisste Person im Gebäude. Den Kameraden aus Niehuus war sofort klar, wie vorzugehen ist. Nach Ankunft am Einsatzort und der Begehung durch den Gruppenführer wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz ins verqualmte Gebäude zur Personenrettung ausgeschickt. Bereits nach wenigen Minuten erfolgte die erlösende Nachricht über Funk: „Vermisste Person gefunden!“ Nach der Rettung aus dem Gebäude konnte der Patient an den Rettungsdienst übergeben werden und der Löschangriff am Brandherd beginnen.

Für die Wehrführung, bestehend aus Sönke Rücker-Greve und Torsten Zemke, stellt die Prüfung zum Roten Hahn eine willkommene Gelegenheit dar, sich und die eigene Wehr „einmal auf den Prüfstand zu stellen“ und „Wache und Gerätschaften auf Vordermann zu bringen“.