Städtepartnerschaft Flensburg : Rote Zelle kommt 2018 ins Rathaus

Sie kommt – im ersten Halbjahr nächsten Jahres wird die rote Telefonzelle, die die Stadt einst von ihrer englischen Partnerstadt Carlisle geschenkt bekam, im Foyer des Rathauses aufgestellt. Und vielleicht wird der Auftritt nicht nur mit dem Äußeren der Zelle, sondern auch mit ihrem Inneren schön nostalgisch: Rathaus-Pressesprecher Clemens Teschendorf sagte, dass untersucht werde, im Inneren einen funktionsfähigen Münzfernsprecher zu installieren. Der wäre dann allerdings so modern, dass er mit Euro- und Cent-Münzen gefüttert werden kann.

Oberbürgermeisterin Simone Lange hatte den Vorschlag eingebracht, die vor Jahren an den Künstler Bernd Hansen verschenkte rote Telefonzelle zurückzukaufen und im Rathaus-Eingang am Pferdewasser wieder aufzustellen, um so ein Symbol der Städtepartnerschaft Flenburg-Carlisle zu schaffen.

Seit der Schenkung durch die englischen Partner im Jahr des Flensburger Stadtjubiläums 1984 hatte die Telefonzelle und ein weiteres leuchtend-rotes Exemplar insgesamt 16 Jahre in der Großen Straße gestanden. Am Metallgehäuse fraß reichlich der Rost, die Verglasung musste manchen üblen Tritt aushalten, und das innen montierte Telefon fand in den Zeiten des Handy-Booms immer weniger Nutzer. Als Bernd Hansen das Angebot machte, die Zellen zu übernehmen, kam aus dem Rathaus das Okay.

Der Künstler stellte für die eine Telefonzelle fest: schrottreif. Und er befand, die andere sei es wert, aufgearbeitet zu werden. Die Restaurierung ist abgeschlossen, das Gehäuse präsentiert sich wieder im strahlenden Rot, die kleinen Glasscheiben sind sorgfältig in die Rahmen eingesetzt. Ganz besonders niedlich: Die kleine Krone über der Tür, die liebevoll mit goldener Farbe vom Rot abgehoben wurde.

Für 7000 Euro Aufwandsentschädigung sollte die Telefonzelle Hansen nun wieder abgekauft werden und zurückkehren ins Eigentum der Stadt.

Ganz leicht tat sich der Hauptausschuss nicht mit seiner zustimmenden Entscheidung. Das Stimmenverhältnis von sechs 6 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen deutet darauf hin, dass die Begeisterung für das Partnerschafts-Symbol nicht uneingeschränkt war. Einige Ausschussmitglieder verwiesen darauf, dass die Stadt bei ihrem Kassenstand zum Sparen gezwungen sei – im Kulturbereich fehlten die Mittel. Trotzdem kam das Votum für die Telefonzelle zustande. Sie erhält ihren Platz im vom Pferdewasser zugänglichen Foyer, sodass Besucher die rote Pracht gleich vor Augen haben. Nicht auszuschließen, dass der Eingangsbereich noch etwas umgestaltet werden muss, meinte der Rathaus-Pressesprecher. Die Telefonzelle werde gut sichtbar aufgestellt werden, doch dürften die anderen Hinweisschilder, auf die Rathaus-Besucher angewiesen seien, nicht in ihrer Wahrnehmbarkeit eingeschränkt werden. Teschendorf: „Die Telefonzelle wird sich in die Nutzung einfügen.“