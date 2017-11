FFG Flensburg : Rost war stärker als Denkmalschutz

vergrößern 1 von 4 Foto: marcus dewanger 1 von 4





von Gerhard Nowc

erstellt am 08.Nov.2017 | 06:28 Uhr

Wenn der Plan aufgeht, sind Ende des Monats die letzten Reste vom Grundstück geräumt – trotz Denkmalschutzes. Verschwunden ist ein Beispiel der Flensburger Industriegeschichte, das unbemerkt bis zum Totalschaden verrottete. Eine Sanierung hätte mehrere Millionen Euro gekostet, und das wollten die Denkmalpfleger dem Eigentümer – der Flensburger Fahrzeugbau – nicht zumuten.

Zur Historie: Die Flensburger Reeder näherten sich der neuen Technik der Dampfmaschine und des Stahlschiffbaus eher mit Zurückhaltung. Bis 1866 setzten Flensburger Reedereien nur vereinzelt Dampfschiffe in Fahrt. Weitsichtige Kaufleute gründeten 1869 die Flensburger Dampfschiffahrts-Gesellschaft. Ihre Gründer kamen zu dem Schluss: Flensburg braucht eine Werft. Durch diesen unternehmerischen Weitblick entstand 1872 die Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft als Aktiengesellschaft.

Wo war Platz für eine neue Werft? Die Stadt stand dem Projekt wohlwollend gegenüber und bot gegen Erbpacht ein geeignetes Grundstück auf der Hafenwestseite an, nördlich des Nordertores – jenes Gelände, auf dem heute die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG) beheimatet ist. Zur Werft-Bebauung gehört das klassische Empfangsgebäude, heute Eingang zur FFG. Auf dem Gelände entstanden die typischen Werkstätten wie Schmiede, Gießerei, Glühofen und Planböden. Auf vier Hellingen entstanden die Schiffe, an der Wasserkante lag das Schwimmdock.

Das Unternehmen wurde zu einem großen Erfolg, einige Jahre nach der Gründung war die Werft wichtigster Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Allerdings: Das Gelände wurde zu klein. Die Entscheidung fiel für eine große Lösung: den Bau einer neuen Werft am Ostseebad. Ab 1900 wurde dort das Gelände aufgeschüttet, zwei Jahre später begann der Schiffbau. Das Gelände an der Werftstraße – nun die „Alte Werft“ – erhielt seine neue Aufgabe als Ausrüstungswerft. Dorthin kamen die Rümpfe der neuen Schiffe, um fertiggestellt zu werden. Zu den Werkstätten gehörte auch die „Alte Tischlerei“ – die Halle, die jetzt vom Erdboden verschwindet.

Um sich ein Standbein jenseits des Schiffbaus zu schaffen, richtete die FSG 1963 auf der Alten Werft einen Reparaturbetrieb für Kettenfahrzeuge ein: die Fahrzeugwerke Nord, an der MAN beteiligt war. 1980 stieg MAN aus, der Flensburger Betrieb wurde zur Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft. Sie geriet in Schwierigkeiten mit der Wende 1989 und dem Ausbleiben der Bundeswehr-Aufträge, fand aber unter Leitung von Norbert Erichsen mit militärischen Aufträgen aus dem Ausland und dem Bau ziviler Fahrzeuge ihren Weg.

Eben weil die „Alte Werft“ wichtiges Beispiel der Flensburger Industriegeschichte ist, stehen alte Gebäude an der Werftstraße unter Denkmalschutz. Der alten Tischlerei hat es nicht genutzt. Sie hat eine besondere Konstruktion, die die Haltbarkeit des Gebäudes beeinträchtigt: Stahlstreben durchziehen wie Fachwerk das Mauerwerk. Ihnen hat der Rost zugesetzt. Das gilt besonders für die stählernen Fundamente im Boden. Geschäftsführer Erichsen berichtet von Untersuchungen, auch durch einen Statiker, bei denen sich eine Stilllegung abzeichnete. Die Sanierung des Gebäudes würde nach den Worten Erichsens etliche Millionen Euro kosten.

Den Schritt wollte die FFG nicht gehen und fand dabei die Zustimmung der Flensburger Denkmalschützer. Erhaltung und Sanierung des als Lager genutzten Gebäudes hätten einen unzumutbaren wirtschaftlichen Aufwand bedeutet, erklärte Clemens Teschendorf, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Bis Ende November soll die Halle abgebrochen sein, dann entsteht dort ein moderner Nachfolgebau.