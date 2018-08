Kraftfahrt-Bundesamt : Rosa Rucksack: Evakuierung im KBA wegen herrenloser Tasche

Im KBA wurde am Freitagmorgen ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Mitarbeiter evakuierten selbstständig.

von Anna-Sophie Hansen

24. August 2018, 10:24 Uhr

Ein rosafarbener Rucksack in der Nähe der Toilette sorgte am Freitagmorgen für eine Evakuierung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in der Fördesraße in Flensburg, wie die Polizei auf shz.de Nachfrage mitteilte.

Polizeibekannt wurde der Vorfall um 8.45 Uhr. Die Mitarbeiter des KBA evakuierten am Morgen selbstständig die Häuser A und B.

Drei Streifenwagen der Polizei Flensburg sind vor Ort. Der Kampfmittelräumdienst ist auf dem Weg.

