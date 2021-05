Dienstag : RKI: Flensburg hat bundesweit niedrigste Corona-Inzidenz

Vom bundesweit beachteten Hotspot hat es Flensburg in weniger als drei Monaten zum Musterknaben in der Corona-Pandemie gebracht.

Flensburg | Vor einem Monat lag der Corona-Inzidenzwert noch bei 90, vor zwei Monaten bei 145. Kurz vorher kratzte er an der kritischen 200er-Marke. An diesem Dienstag nun hat Flensburg die niedrigste Inzidenz von allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland: 32,2. Hauchdünn vor den Nachbarn Kreis Schleswig-Flensburg (32,3) und Nordfriesland (33,7...

