Ringvorlesung: Alles über „Blau“

von Anette Schnoor

06. April 2018, 19:21 Uhr

Blau ist mehr als eine Farbe. Blau zeichnet sich durch vielschichtige und differente kulturelle Bedeutungen aus: Menschen sind blau, machen blau und haben manchmal sogar blaues Blut, sie fahren ins Blaue und einige erhalten blaue Briefe. Je nach künstlerischer Präferenz schätzen Menschen den blauen Reiter, die blaue Blume oder „Drei Farben: Blau“. Blau ist die Farbe Europas, blau steht in christlicher Malerei für die Mutter Gottes, in der Romantik für die Sehnsucht, und je nach Region für Hertha BSC, Schalke 04 oder den HSV.

Die Bedeutungskomplexität von blau ist nicht auf den deutschen Sprachgebrauch beschränkt: Aus dem Englischen kennen wir den Blues und die Blue Jeans; aus dem Französischen das Cordon bleu.

Blau ist aber auch nur eine Farbe: Blau sind das Meer und der Himmel, blau blüht der Enzian, und wir leben auf dem Blauen Planeten.

Die 6. Reihe der Flensburger Ringvorlesung beschäftigt sich mit den vielfältigen Perspektiven und Bedeutungszuschreibungen, die der Begriff „blau“ in verschiedenen Zusammenhängen hat. Forschende der Europa-Universität Flensburg werden diesen aus der Sicht ihrer jeweiligen Fachdisziplin im Frühjahr darstellen, diskutieren und dekonstruieren. An der Ringvorlesung beteiligt sind Dr. Marcello Neri, (Katholische Theologie), Prof. Dr. Birgit Peuker, (Ernährung und Verbraucherbildung), Dr. Michaela Christ und Norbert Elias (Center for Transformation Design & Research), Prof. Dr. Krešimir Matijevi, (Geschichte und Geschichtsdidaktik), Dr. Markus Herschbach, (Kunst und visuelle Medien), Prof. Dr. Christian Filk, (Medienbildung), Dr. Sibylle Machat, (Anglistik & Amerikanistik). Info: www.flensburger-ringvorlesung.de.