Hürup : Rettungsspreizer der Feuerwehr gestohlen – Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in das Gerätehaus der Feuerwehr ein. Eventuell wurde das Gebäude zuvor ausgespäht.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

22. März 2021, 09:59 Uhr

Flensburg | In der vergangenen Woche wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hürup eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten zwischen 21 und 23 Uhr ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude.

Aus dem Löschfahrzeug entwendeten sie einen hydraulischen Rettungsspreizer der Marke „Lukas“ im Wert von mehreren Tausend Euro.

Verdächtiger Kleintransporter

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? In dem Zusammenhang könnten auch Beobachtungen zu einem weißen Kleintransporter wichtig sein.

Der Fahrer soll bereits am Dienstag, 9. März, in den Vormittagsstunden durch die Fenster des Gerätehauses geschaut haben. Zeugen und Hinweisgeber können sich unter 0461-4840 mit dem Kommissariat 7 in Verbindung setzen.