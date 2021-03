Flensburg : Rettungsdienst Promedica heißt nun Falck

Der Rettungsdienst besetzt in Flensburg mehrere Rettungswagen und Krankentransportwagen.

Flensburg | „Der Name ändert sich, der Inhalt bleibt“, so drückt es Falck Bereichsleiter Max Ziepel vereinfacht aus. Der Rettungsdienst Promedica, der in Flensburg im Auftrag der Stadt Flensburg mehrere Rettungswagen und Krankentransportwagen besetzt, ist bereits seit 2013 Teil des dänischen Unternehmens Falck. Die Verbindung zum Mutterkonzern spiegelt sich se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.