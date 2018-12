Diagnose Darmkrebs : Rettung in letzter Sekunde

Ein betroffener Flensburger appelliert, die Vorsorgeuntersuchung nicht zu ignorieren

von Gunnar Dommasch

05. Dezember 2018, 13:56 Uhr

Hätte er – ja, hätte er doch bloß . . . Aber er hat nicht! Wolfram Seifert* hat trotz seines Alters von bald 70 Jahren niemals eine Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung über sich ergehen lassen wollen. Trotz weit verbreiteter Warnungen und Mahnungen aus seinem persönlichen Umfeld. Das sollte sich bitter rächen. Fast wäre der Flensburger gestorben. Erst in letzter Minute ist er dem Tod von der Schippe gesprungen.

„Ich war nie ernsthaft krank, habe 50 Jahre lang keinen Arzt in Anspruch genommen“, behauptet Wolfram Seifert. Das änderte sich im Juni dieses Jahres. Der damals 68-Jährige litt unter höllischen Schmerzen. Diagnose: Nierensteine, sieben an der Zahl. Bis auf zwei konnten sie durch mechanische Schallwellen zertrümmert werden.

Wochen später bricht der Flensburger abends nach der Arbeit zusammen. Er schafft es noch, ein Taxi zu rufen, mit dem er in die Zentrale Notaufnahme fährt. „Ich halt das nicht mehr aus“, ruft er aus. Dann verliert sich das Bewusstsein im Nichts.

Elf Stunden später wacht er auf. Nicht mehr in der Diako, sondern im Franziskus-Hospital. Er erinnert sich an nichts mehr. Ärzte klären ihn auf, was vorgefallen ist. Nicht die verbliebenen Nierensteine waren Ursache des Übels, sondern ein Darmverschluss, verursacht durch ein Krebsgeschwür. „Wäre ich eine Stunde später gekommen, wäre ich gestorben, sagten sie mir.“ Das Karzinom wird in einer Not-OP entfernt, ein künstlicher Darmausgang muss gelegt werden, 15 Kilo hat der kräftige Mann abgenommen.

Doch damit nicht genug: Nach seiner Entlassung entzündet sich die Wunde. Eine erneute Operation ist erforderlich. Fast drei Monate verbringt der Patient in der Klinik. Dreimal die Woche kommt nun ein Pflegedienst zu ihm nach Hause, einmal wöchentlich wird er ambulant versorgt.

Wolfram Seifert erinnert sich an ein Gespräch mit seinem Sohn. Der habe ihn noch im Frühjahr gewarnt: „Wenn du nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehst, falle ich absichtlich durchs Abitur.“ Im Juli bekam Seifert einen Termin. Doch dazu kam es nicht mehr.

Eine rechtzeitige Darmspiegelung hätte diesen Leidensweg überflüssig gemacht. Das weiß Wolfram Seifert jetzt. Und auch, dass der Eingriff, „vor dem ich ein wenig Angst hatte“, relativ harmlos ist. Kleiner als ein Cent-Stück ist die Kamera, mit dem Vorstufen-Wucherungen des Darmkrebses aufgespürt werden können (siehe Info-Box).

Etwa 60 000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Darmkrebs. Etwa 10 Prozent der Diagnosen werden vor dem 55. Lebensjahr gestellt, also vor dem Alter, in dem man Anspruch auf die von der gesetzlichen Krankenversicherung angebotenen Darmspiegelung zur Krebsfrüherkennung hat. Laut Statischem Bundesamt sterben in jedem Jahr in Deutschland ungefähr 27 000 Menschen in Deutschland an der tückischen Krankheit.

„Mein Verhalten war unverantwortlich“, sagt Wolfram Siebert. „Gegenüber mir selbst, meiner Familie und der Allgemeinheit, die für die immensen Kosten aufkommen muss. Dafür schäme ich mich.“ All meinen Freunden habe er gut zugeredet, die Vorsorge nicht zu versäumen. „Die meisten konnte ich wachrütteln.“

Sein Sohn hat das Abitur übrigens gemeistert – einen Tag nach der rettenden Operation seines Vaters.

*Name geändert