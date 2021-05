Tarp : Renault überschlägt sich auf der A7: Fahrer, schwangere Beifahrerin und Kind schwer verletzt

Ursache für den Unfall soll erneut ein Hagelschauer gewesen sein.

Tarp | Nach dem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der Autobahn 7 südlich von Tarp kam es am Sonntag nur rund zwei Stunden später erneut zu einem Unfall. Kurz nach 15 Uhr war ein neuerlicher Hagelschauer über der Autobahn und den angrenzenden Orten niedergegangen – dieses Mal einige Kilometer weiter nördlich in Höhe Barderup. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.