Flensburger Förde : Rekordversuch: Das längste Hot-Dog der Welt

von Carlo Jolly

erstellt am 28.Sep.2017 | 14:51 Uhr

Als original dänische Spezialität darf sich das Hot-Dog mit Fug und Recht zu den kulinarischen Besonderheiten der Grenzregion zählen. Grund genug für die Initiatoren von „Flensburg liebt dich“, einer Imagekampagne für Stadt und Region, die auch für den Flensburg-Marathon verantwortlich zeichnet, der deutsch-dänischen Delikatesse eine besondere Veranstaltung zu widmen.

Diese findet am kommenden Dienstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr auf der Glücksburger Seebrücke statt, die nach schweren Beschädigungen durch das Sturmtief „Alex“ in den vergangenen Monaten aufwendig wiederhergerichtet wurde. Ganze 110 Meter reicht sie ins Wasser und die gleiche Strecke – hin und zurück – soll das fertige Hot-Dog an Gesamtlänge aufweisen. Besucher dürfen sich am Einheits-Feiertag also auf ein ungewöhnliches Schauspiel freuen.

„Neben ihrem Erlebniswert geht es uns als Initiatoren vor allem um den symbolischen Charakter“, erklärt Hans-August Dethleffsen, Vorstandsvorsitzender von „Die schönste Förde der Welt“, dem Verein hinter der Imagekampagne „Flensburg liebt dich“. „Wir zelebrieren das Hot-Dog als verbindendes Element zwischen Deutschland und Dänemark“, ergänzt er.

Auch Gorm Casper, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Flensburger Förde, freut sich auf das Spektakel: „Die neue Seebrücke ist ein echtes Schmuckstück geworden und begeistert Anwohner und Gäste gleichermaßen. Umso schöner, dass wir sie mit einem kulinarischen Highlight in den Mittelpunkt des Geschehens rücken können.“

Damit das XXL-Hot-Dog nach dem Aufbau seinem eigentlichen Bestimmungszweck zugeführt werden kann, laden die Veranstalter im Anschluss zum gemeinschaftlichen Verzehr ein. Speziell Vereine und Schulklassen sind herzlich dazu aufgefordert, an der Aktion teilzunehmen, doch auch Schaulustige müssen den Strand selbstverständlich nicht hungrig verlassen. Gegen eine kleine Spende für den guten Zweck können sich alle Zuschauer ihr Gratis-Stück vom Riesensnack sichern. >Aktuelle Informationen zu Kampagne und Aktion auf

facebook.com/flensburgliebtdich

Der Verein Die schönste Förde der Welt

Mit 42 Sponsoren und Mitgliedern ist der Verein „Die schönste Förde der Welt“ bei der jüngsten Mitgliederversammlung in sein drittes Jahr gestartet. Die Mitglieder sind überwiegend Unternehmen und Institutionen südlich der Grenze, es gibt aber auch Unterstützung auf der nördlichen Fördeseite. So fand der „Flensburg liebt Dich“-Slogan des Vereins im vergangenen Jahr sogar den Weg zum Flughafen Sonderburg, wo das Logo auf Dänisch am Tower prangte. Die grenzüberschreitende Komponente ist dem Verein besonders wichtig: Schließlich profitierten die Unternehmen nördlich der Grenze ebenso wie die Betriebe auf deutscher Seite von einem starken Standort Flensburg. Die Stadt sei das Oberzentrum auch für die Wirtschaft nördlich der Grenze.