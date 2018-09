Rekord: 10 Millionen Euro Gewerbesteuer für Harrislee

von shz.de

30. September 2018, 16:01 Uhr

Nach der Vereidigung des Bürgermeisters Martin Ellermann (wir berichteten) widmete die Gemeindevertretung in ihrer zweiten Sitzung die neuen Straßen Nordertoft, Bürgermeister-Iversen-Bogen und An der dänischen Kirche für das fast vollständig bebaute Baugebiet „An der dänischen Kirche“, sagte Bauamtsleiter Kai Dummann-Kopf. Dadurch erhalten die Straßen die rechtliche Qualität öffentlicher Straßen.

10 Millionen Euro an Gewerbesteuer konnte der neue Finanzausschussvorsitzende Svend Wippich (SSW) in punkto Harrislees Finanzen nennen. Mit diesem historischen Höchststand hat die Gemeinde Harrislee einen Rekord erreicht. Es sei trotzdem Geld, das man „nicht mit vollen Händen ausgeben“ solle, mahnte er.

Wippich stellte den Anpassungsbedarf im Haushaltsplan der Gemeinde vor, der einen zweiten Nachtragshaushalt erfordert. Er beinhaltet ein Defizit von rund 137 000 Euro. Die wesentliche Veränderung resultiere aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto 2,3 Millionen Euro. Die Erträge von rund 1,2 Millionen Euro aus dem Verkauf von Baugrundstücken für das neue Baugebiet Dammoos verschieben sich in das nächste Jahr. Die Liquidität Harrislees von rund 13,4 Millionen sinkt auch aufgrund von Investitionen auf circa 8,2 Millionen Euro. Investiert wird als größte Position in die Neugestaltung des Strandbades Wassersleben. Sie kostet im ersten Abschnitt 960 000 Euro. Zudem fließen rund 40 000 Euro in neue Schultoiletten der Zentralschule, rund 26 000 Euro in die technische Ausrüstung der Grundschulklassen.

Positiv hat sich die statistische Pro-Kopf-Verschuldung jedes einzelnen der 11 575 Harrisleer entwickelt: Aus der Verschuldung von 103,40 Euro am Anfang des Jahres sind zum jetzigen Zeitpunkt 95,88 Euro geworden. Die Fraktionen von CDU, SPD und SSW stimmten dem Nachtragshaushalt einstimmig zu.