Tarp : Raubzug endet im Desaster

vergrößern 1 von 2 Foto: iwe (2) 1 von 2

Tarp | Sie hatten sich Hoffnung auf Juwelen und Geld gemacht – doch der Raubzug von drei jungen Männer endete in der Nacht zu gestern in einem Desaster aus Knochenbrüchen, einem zu Schrott gefahrenen Luxuswagen und einem schwer beschädigten Haus.

Kurz nach 2 Uhr stoppte ein weißes BMW-Coupé vor dem Juweliergeschäft Bürkle in Tarp. Mit schwerem Werkzeug stiegen drei Männer aus, schlugen damit die Fensterscheibe des Geschäfts ein und bedienten sich aus der Auslage. Doch sie waren offenbar zu laut: Vom Lärm aufmerksam geworden, kamen die Betreiber einer gegenüberliegenden Gastwirtschaft auf die Straße, um nach dem Rechten zu sehen. Sie sprachen die Täter aus sicherer Entfernung an und fragten, was sie denn dort tun würden. „Die Nachbarn haben zudem auch die Polizei gerufen“, erklärte Juwelier Manfred Bürkle später.

Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Autobahn. Weit kamen sie allerdings nicht – nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt kam der Fahrer, offenbar in Panik, in einer leichten Linkskurve in der Flensburger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwere Wagen fuhr mit hohem Tempo über den Steinwall eines Grundstückes und krachte anschließend in den Eingangsbereich des Hauses. Die Bewohner alarmierten sofort die Rettungskräfte. Da diese zunächst davon ausgehen mussten, dass Personen eingeklemmt waren, wurden mehrere Rettungswagen, der Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Tarp alarmiert. „Bei unserem Eintreffen fanden wir dann eine Person außerhalb des Fahrzeuges vor, die schwer verletzt war“, berichtete Einsatzleiter Sacha Münster. Der Mann wurde mit Knochenbrüchen in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert und noch in der Nacht notoperiert.

Die Feuerwehr unterstützte daraufhin die Polizei bei der Ausleuchtung der Unfallstelle, da der Verdacht bestand, dass auch die beiden anderen Täter schwer verletzt sein könnten.

Der Aufprall des Fahrzeuges gegen das Haus war so gewaltig, dass das Vordach des Einfamilienhauses abbrach und auf das Fahrzeug stürzte. „Zudem ist eine tragende Innenwand schwer beschädigt, sodass wir das Technische Hilfswerk zur Begutachtung und Absicherung des Gebäudes angefordert haben“, erklärt Einsatzleiter Münster.

Die Bewohner, bei denen es sich um eine Familie mit zwei Kindern (7 und 10 Jahre) handelt, blieben unverletzt. Sie wurden zunächst im Feuerwehrgerätehaus betreut. Wann sie in ihr Haus zurückkehren können, ist noch ungewiss. Zunächst muss ein Statiker überprüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Juwelier Manfred Bürkle zeigte sich nach dem Einbruch erleichtert, dass die Täter nicht in sein Geschäft gelangt sind und noch größeren Schaden angerichtet haben. „Das haben die Nachbarn durch ihre tolle Zivilcourage verhindert“, resümierte er.

Die Fahndung der Polizei nach den beiden flüchtigen Tätern verlief in der Nacht ergebnislos, obwohl acht Streifenwagen, ein Hubschrauber der Bundespolizei, Spürhunde und eine Wärmebildkamera im Einsatz waren. „Wir gehen davon aus, dass die beiden anderen Täter zu Fuß geflüchtet sind“, erklärte gestern Sandra Otte, die Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg. Weitere Hinweise verspricht sich die Polizei von dem verletzten Täter, er soll befragt werden, sobald er vernehmungsfähig ist.

Zudem liegen der Polizei eine Menge weiterer Spuren vor. „Einen Teil der Beute, die insgesamt nur von geringem Wert war, haben wir im Fluchtfahrzeug gefunden. Die Gegenstände werden zurzeit untersucht“, sagte Sandra Otte.

von iwe/org

erstellt am 29.Jun.2017 | 13:52 Uhr