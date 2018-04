Verkehrsbehinderung in Flensburg : Rathausstraße: Sperrung eine Woche später

Grund für die Verzögerung: Den Stadtwerken lag noch nicht die Genehmigung zur Sperrung vor.

von Gerhard Nowc

03. April 2018, 18:49 Uhr

Autofahrer hatten sich schon Umleitungsrouten ausgedacht, und dann rollte gestern der Verkehr doch durch die Rathausstraße – trotz angekündigter Sperrung (wir berichteten). Die kommt nun erst am Montag, 9. April. Grund für die Verzögerung: Den Stadtwerken lag noch nicht die Genehmigung zur Sperrung vor. Die erteilt die Straßenverkehrsaufsicht. Die Rathausstraße muss zwischen Nordergraben und Süderhofenden für Arbeiten an der Fernwärmeleitung bis zum 8. Juni voll gesperrt werden. Die Durchfahrt ist nicht möglich. Für Autofahrer werden Ausweichrouten angeboten. So wird die Einbahnstraße im Südergraben während der Sperrung aufgehoben.

Der Lieferverkehr in den Holm wird über Angelburger Straße/Südermarkt möglich, der Lieferverkehr in die Große Straße erfolgt über Neue Straße/Toosbüystraße. Die Richtung der Einbahnstraßen in Holm und Große Straße wird dazu umgedreht. Das Verlassen der Fußgängerzone ist für den Lieferverkehr über Rathausstraße und Nordergraben möglich.

Die Buslinie 3 fährt in der Zeit der Vollsperrung über die Toosbüystraße. Letzte Langzeitbaustelle dieser Art – ebenfalls wegen Sanierung einer großen Fernwärmeleitung – war die Schützenkuhle. Durch deren Sperrung war die Zufahrt nach Flensburg für alle Autofahrer aus dem Westen in der Vorweihnachtszeit blockiert gewesen. Die Stadtwerke handelten damals mit den Baufirmen längere Einsatzzeiten aus. Dies soll auch für die Rathausstraße versucht werden.