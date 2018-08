Flensburg votiert gegen Habeck : Rat will die Innenförde retten

Große Mehrheit der Ratsfraktionen bringt Antrag zum Verbot der industriellen Wildmuschelfischerei ein

von Antje Walther

29. August 2018, 18:11 Uhr

In Flensburgs Politik formiert sich auf breiter Front Hilfe für die Flensburger Förde. Die Ratsfraktionen der Grünen und der Linken legten Anfang der Woche eine Beschlussvorlage über den vollständigen Verzicht auf industrielle Muschelfischerei und Anlage von Miesmuschel-Hängekulturen vor. Bis gestern stellten sich – mit Ausnahme der FDP – alle Fraktionen hinter die Beschlussvorlage, die auch die Einrichtung eines deutsch-dänischen runden Tisches für den Lebensraum Flensburger Förde vorsieht.

Wie berichtet, läuft zur Zeit in Regie des Kieler Umweltministeriums ein Abstimmungsverfahren über die Zukunft der industriellen Muschelfischerei. Die war mit Ablauf der Fanglizenz für die Firma Royal Frysk in Emmelsbüll (Nordfriesland) Anfang 2017 beendet worden. Ein Antrag des Unternehmens auf eine neue Lizenz hatte im Mai im Umweltministerium Überlegungen ausgelöst, die industrielle Ernte von Wildmuscheln im Rahmen eines zunächst auf fünf Jahre befristeten, wissenschaftlich begleiteten Versuchs wieder zuzulassen. Eine Gesprächsrunde mit Ministerium, Fangfirma,Naturschutz-, Fischerei und Sportverbänden im Juli hatte aber überwiegend ablehnende Reaktionen hervorgebracht. Der Naturschutzbund Deutschland, der Naturschutzbeirat der Stadt Flensburg und hier namentlich Dr. Dennis Barnekow, der auch das Ostseelabor der Europa-Universität Flensburg leitet, hatten sich vehement gegen eine Wiederzulassung der industriellen Muschelfischerei gestemmt. Das Ministerium hingegen wollte Royal Frysk unter strengen Auflagen die Entnahme von jährlich 1500 Tonnen gestatten, zudem wollte das Unternehmen künstliche Muschelbänke aufbauen, die mittelfristig die Wildmuschelfischerei ganz ersetzen sollen.

Der Antrag der Fraktionen macht sich aber die Argumentation von Nabu und Barnekow zu eigen, die ein dauerhaftes Umkippen des Gewässers mit dramatischen Folgen befürchten, sollte die Fischerei fortgesetzt werden. Für das sensible Ökosystem seien die Wildmuscheln nicht nur Kinderstube der Fische, sondern auch wertvolle Schadstofffilter, die das Wasser rein halten. Die Förde sei als Erholungsraum für Flensburg und die Kommunen an beiden Ufern, aber auch für den Tourismus von großer Bedeutung. Daher die Forderung, die industrielle Fischerei ganz zu untersagen und lediglich den Nebenerwerbsfischern die Entnahme von jährlich 50 Tonnen Wildmuscheln zu erlauben.

Das Umweltministerium konnte dies gestern am späten Nachmittag nicht kurzfristig kommentieren. Sollte der Beschluss angenommen werden, hätte Oberbürgermeisterin Simone Lange aber eine klare Handlungsanweisung, die es Kiel schwer machen dürfte, die Industriefischerei noch durchzusetzen. Simone Lange scheint nicht abgeneigt: Alles, was die Förde schützt, sei von der Richtung her gut, meinte sie gestern.