Flensburg : Radfahrerin schleudert über die Motorhaube – Autofahrer flieht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Halter des Pkw.

10. Februar 2020, 15:45 Uhr

Flensburg | Am Donnerstag, 6. Februar, wurde eine Radfahrerin in der Eckernförder Landstraße in Flensburg von einem weißen Pkw angefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach soll gegen 7.30 Uhr eine 40-jährige Frau auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs gewesen sein.

Der Wagen kam aus der Max-Planck-Straße und übersah offenbar beim Abbiegen die Radfahrerin. Sie schleuderte über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Der Pkw mit dänischem Kennzeichen fuhr weiter stadtauswärts.

Zeugen des Unfalls und der Fahrer des weißen Pkw werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizei unter der Telefonnummer 0461/4840 zu melden.

