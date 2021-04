Flensburg : Radar-Kontrollen vor der Schule: Viele Mütter fahren zu schnell

In dieser Woche war die Polizei verstärkt vor Flensburger Schulen und Kitas präsent.

Flensburg | Im Rahmen der Kontrollwoche „Roadpol“ hat sich in dieser Woche auch die Flensburger Polizei mit mehreren Revieren an einer Geschwindkeitsüberwachung vor den Schulen der Stadt beteiligt, Dabei hat die Polizei in den Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kitas teilweise erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Nach Angaben der Beamten saßen...

