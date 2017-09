Diako Flensburg : Prüfung auf Herz und Niere

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

„Die Diako übernimmt seit 143 Jahren Verantwortung für die Pflege und die medizinische Versorgung der Menschen in der Region“, erklärte Rektor Wolfgang Boten in seinem Bericht zum gestern zu Ende gegangenen Jahresfest der Diako. „Und mit Zuversicht und großen Plänen starten wir jetzt ins 144. Jahr“, spielte Wolfgang Boten auf die Planungen für einen Klinik-Neubau an einem neuen Standort an, die sicher in den nächsten Monaten Fahrt aufnehmen werden.

Anschließend wurde das Thema „Herz und Niere“ an einem Informationsnachmittag im Fliednersaal beleuchtet. Um „Herzschwäche“, einer der häufigsten Erkrankungen im Alter, ging es in dem Vortrag von Prof. Christoph Garlichs, Chefarzt der Diako-Klinik für Innere Medizin. In seiner Einführung war der Chefarzt bereits auf die Risikofaktoren für die Herzschwäche eingegangen. „Bluthochdruck, verengte Herzkranzgefäße, ein Herzinfarkt, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes gehören zu den Risikofaktoren für eine Herzschwäche“, zählt Garlichs auf. „Zunächst ist es wichtig, dass die Ursachen für die Herzschwäche genau bestimmt werden, denn danach richtet sich die Therapie“, erklärte Garlichs den Zuhörern. „Anschließend müssen die Ursachen behandelt werden, so kann ein Bluthochdruck mit Medikamenten gesenkt und verschlossene Herzkranzgefäße können mit Stents wieder durchgängig gemacht werden. Bei einigen Herzrhythmusstörungen können auch neuartige, kleine Defibrillatoren, die wie Herzschrittmacher eingepflanzt werden, helfen“, so der Chefarzt. Ein besonders wichtiges Thema sei auch die regelmäßige Einnahme der verschriebenen Medikamente, etwa Entwässerungsmittel, und die Nachsorge. Hier sei in Flensburg ein enges Netzwerk aus stationärer und ambulanter Versorgung vorhanden. Der vollbesetzte Fliednersaal in der Diako war ein Beleg dafür, dass das Thema auf ein gewaltiges Interesse stieß.

Aktuelles – von den pflegerischen Aspekten bis hin zur Physiotherapie – konnten die Besucher in weiteren Vorträgen erfahren. „Herzschwäche wird von vielen Betroffenen nicht so ernst genommen und als normale Alterserscheinung abgetan“, erklärte Beate Pohle, Fachkrankenschwester für Patienten mit Herzinsuffizienz, in ihrem Vortrag „Pflegerische Aspekte bei Herzschwäche“. Beate Pohle verdeutlichte, dass Patienten mit Herzschwäche sehr viel selbst tun können, um ihre Lebensqualität zu verbessern. „Schnelle Gewichtszunahmen bei Patienten mit Herzschwäche bedeuten Wassereinlagerungen, daher müssen sich die Patienten täglich wiegen, außerdem auf die Trinkmenge achten, salzarm essen und sich regelmäßig bewegen“, rät die Fachkrankenschwester. Letzteres erläuterte Sonja Husemann, Leiterin der Physiotherapie der Diako, in ihrem anschließenden Vortrag „Bewegung bei Herzschwäche“ näher: „Lange war Schonung das etablierte Therapiekonzept für die Betroffenen. Dies hat sich sehr geändert, denn Bewegung hilft“, sagte Sonja Husemann. „Regelmäßig bewegen, mit kleinen Einheiten anfangen, langsam steigern, nicht überlasten – so können auch Betroffene mit Herzschwäche ihre Belastbarkeit verbessern und das ganze Krankheitsbild positiv beeinflussen“, so die Physiotherapeutin.

Auf das „Zusammenspiel“, Erkrankungen und Therapien von „Herz und Niere“ ging anschließend Dr. Wolfgang Ries, Leitender Oberarzt der Diako-Klinik für Innere Medizin, ein. „Bei Herz- mit gleichzeitiger Nierenschwäche ist es wichtig, ein gutes Gleichgewicht für den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu finden“, erklärte Ries. Bei schweren Fällen könne die Dialyse helfen, das überschüssige Wasser aus dem Körper zu entfernen. In einigen Fällen liege diese Menge bei über 20 Litern.

Abschließend referierte Physiotherapeutin Sonja Husemann über speziell auf Nierenpatienten zugeschnittene Maßnahmen in ihrem Vortrag „Bewegung bei Nierenschwäche“. „Auch bei Nierenschwäche ist regelmäßige Bewegung ein wichtiger Therapiebaustein. Jeder Schritt zählt“, rät Sonja Husemann.

Viele der über 200 Besucher nutzten die Möglichkeit, im Anschluss an die einzelnen Vorträge sowie am Ende der Vortragsveranstaltung Fragen zu stellen. Sie konnten sich zudem ihren Blutdruck messen und sich Anschauungsmaterialien erläutern lassen.

Ein weiterer Höhepunkt des 143. Jahresfestes der Diako war der Jahresfestgottesdienst mit Bischof Gothart Magaard und Pastor Wolfgang Boten gestern Morgen in der Diako-Kirche.