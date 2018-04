Amtsgericht Flensburg : Prozessbeginn: Marine-Ausbilder soll Kadetten misshandelt haben

Während einer Ausbildungsfahrt soll der Soldat zwei Offziersanwärter geschlagen und getreten haben.

von dpa

23. April 2018, 21:36 Uhr

Flensburg | Ein Ausbilder der Marine soll zwei Offiziersanwärter geschlagen und getreten haben. Von Dienstag an muss sich der 52-Jährige unter anderem wegen Misshandlung vor dem Amtsgericht Flensburg verantworten. Der Berufssoldat ist angeklagt, bei einer Ausbildungsfahrt in der dänischen Südsee im September 2016 die beiden Kadetten körperlich misshandelt zu haben.

Diese sollen zuvor eher kleine Fehler gemacht haben. Demnach soll er einen der Gefreiten mit dem Fuß in den Rücken getreten haben. Einem anderen soll er mit dem Knie in den Rücken und ein anderes Mal mit der Hand in den Nacken geschlagen haben. Außerdem ist der heute 52-Jährige wegen Nötigung angeklagt.

Es ist bereits der zweite Prozess-Anlauf: Ende Januar ist der erste Prozess kurzfristig wegen einer schweren Erkrankung des Angeklagten verschoben worden. Der Mann war damals nicht verhandlungsfähig.