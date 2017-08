Betrug bei Internetverkäufen : Prozess in Flensburg: Angeklagte gestehen Taten

Flensburg | Zwei Flensburger sollen 2015 über das Internet Geld für Waren kassiert haben, die sie nie verschickt hatten. Am Mittwoch hat am Landgericht nun der Prozess wegen Betrugs und Urkundenfälschung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, sich gefälschte niederländische Pässe über das Internet beschafft und damit Girokonten bei verschiedenen Online-Banken eröffnet zu haben. Dann sollen sie mit zum Teil gehackten Accounts über eine Internetplattform unter anderem teure Küchenmaschinen und Smartphones angeboten haben. Die Käufer überwiesen das Geld auf die unter falschen Namen eröffneten Girokonten, erhielten aber keine Ware. Der entstandene Schaden wird auf rund 11.000 Euro beziffert.

Die Angeklagten gaben die Taten zu Prozessbeginn im Grundsatz zu. Beide gaben als Motiv an, damals Geldnöte gehabt zu haben. Zum Teil wichen die Aussagen aber voneinander ab. So will der heute 34 Jahre alte Angeklagte nur getan haben, was der Mitangeklagte ihm gesagt habe. Woher das Geld kam, das er regelmäßig abhob, woher die falschen Pässe mit seinem Foto genau stammten, davon will er nicht viel wissen. Er habe nur getan, was man ihm gesagt habe. Er habe nur das Geld gesehen, viele Drogen genommen.

Der 28 Jahre alte Mitangeklagte gibt zu, dass er derjenige ist, der dem 34-Jährigen die einschlägige Internetseite zeigte. Aber: Sie hätten gemeinsam gehandelt. Und auch dieser Angeklagte will nicht genau gewusst haben, woher das Geld stammte. Ein unbekannter Dritter, den sie auf der Internetseite kennengelernt haben, habe die Taten ausgeführt. Sie hätten die Konten unter falschem Namen eröffnet und dafür die Hälfte der Einnahmen erhalten. Der Vorsitzende Richter machte mehrmals deutlich, dass es schwer zu glauben sei, dass die beiden Männer eigentlich von nichts gewusst haben wollen.

