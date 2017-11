Kurt-Tucholsky-Schule Flensburg : Preiswürdig: Schüler bringen Senioren ins Netz

vergrößern 1 von 1 Foto: Raphael Zingen 1 von 1

von Gunnar Dommasch

erstellt am 04.Nov.2017 | 07:04 Uhr

Das Projekt „Handyführerschein für Senioren“ der Kurt-Tucholsky-Schule ist für den Goldenen Internetpreis in der Kategorie „Jung und Alt gemeinsam“ nominiert worden. Der Preis zeichnet IT-Projekte für und mit Menschen über 60 Jahren in drei Kategorien aus. Die Gewinner werden im Rahmen einer Festveranstaltung am 22. November in Berlin verkündet. Insgesamt schreiben die Veranstalter für die Auszeichnung Preise im Wert von mehr als 20 000 Euro aus.

Im Schuljahr 2016/17 hatte die KTS das Projekt initiiert. Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen führen darin ältere Menschen in die Grundfunktionen eines Smartphones ein und erläutern ihnen die Nutzungsmöglichkeiten ihrer mitgebrachten Geräte. Das Projekt fand so großen Anklang, dass weitere Workshops mit unterschiedlichen Kooperationspartnern folgten. Der Bedarf ist groß. Inzwischen werden neue Zehntklässler in das Projekt eingeführt; insgesamt sind mehr als 100 junge Menschen für das Schulprojekt aktiv.

Initiatorin des „Handyführerscheins“ ist Marion Schlüter. „Wir möchten den Austausch der jüngeren und älteren Generation fördern und Berührungsängste abbauen“, so die KTS-Lehrerin. Der Handyführerschein ist ein „Lernen durch Engagement-

Projekt“. Indem sich die Jugendlichen für eine soziale Sache engagieren, erleben sie an einem außerschulischen Ort ihre Selbstwirksamkeit.

Für viele Deutsche ist das Internet immer noch Merkelsches Neuland. Mehr als 12 Millionen Menschen in Deutschland nutzen das Welt-umspannende Netz nicht. Laut Studien zu Internet-Milieus waren im vergangenen Jahr 95 Prozent davon über 50 Jahre und älter.

Um Anreize für IT-Projekte für und mit Menschen über 60 Jahren zu schaffen, loben die Senioren-Organisationen Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, Deutschland sicher im Netz, Wege aus der Einsamkeit sowie Telekom Deutschland, Google Deutschland und SAP Deutschland den Goldenen Internetpreis aus. Schirmherr ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Die Jury zum Goldenen Internetpreis besteht aus ehemaligen Preisträgern sowie aus den Bereichen IT und Seniorenarbeit.