Westerholz : Preisgekrönt

Weltweit ausgezeichnet und erfolgreich: Ein Echtzeit-Drama aus Westerholz ist beim Filmfestival in New York.

Im Mai 2016 zog der österreichische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Otwin Biernat mitsamt fünf Hamburger Theaterschauspielern aus, um im beschaulichen Westerholz an der Flensburger Förde ein Echtzeit-Drama mit dem Titel „Im Auge des Betrachters“ zu drehen (wir berichteten).

Damals kündigte Biernat an, den zum Teil selbst- und zum Teil über eine Crowdfunding-Aktion finanzierten Experimentalfilm auf verschiedenen Festivals, vor allem im Ausland, zu präsentieren. Und das tat er auch: Erst am Mittwoch wurde der Film auf dem renommierten New York City International Filmfestival gezeigt, wo er in der Rubrik „Best foreign Feature“ nominiert ist. Eines von vielen Festivals, die Biernat mit dem Film bereits besuchte und dabei mehrere Preise abräumte. Unter anderem war er beim Jagran Film Festival in Indien, wo der Film Weltpremiere feierte. Große Erfolge feierte das Familiendrama in Rumänien. Bei den Bukarest Film Awards war er in den Kategorien: „Best Director“, „Best Feature Film“, „Best Screenplay“ und „Best Trailer“ nominiert. Es folgten weitere Festivals unter anderem in Bulgarien, Portugal und der Türkei. Und was sagt Biernat dazu? Aus New York berichtet der Filmemacher über den unerwarteten Erfolg seines Debüts: „Damit hatten wir nicht gerechnet, vor allem, weil es beim Dreh in Westerholz einige Probleme gab, sodass wir letztendlich nur drei von acht Drehtagen wirklich nutzen konnten.“ Darüber hinaus sei der Film fast nicht fertig geworden, was einen sehr privaten Grund hat: Biernats Vater verstarb während der Dreharbeiten, dennoch wurde der Dreh abgeschlossen. Doch als alles im Kasten war, rührte der Künstler sein Werk zunächst nicht mehr an. „Ein Familiendrama war nicht das, wonach mir nach dem Tod meines Vaters zu Mute war.“

Doch am Ende war es gerade sein Vater, der ihn zur Fertigstellung ermutigen sollte. Der Regisseur erinnerte sich, dass dieser das Drehbuch vor seinem Tod mit Begeisterung gelesen hatte. Es habe ihn an seinen Lieblingsautor Dostojewski erinnert. „Ich blätterte in dem Drehbuch und sah die Anmerkungen meines Vaters und erinnerte mich, dass er es so gut fand, da musste ich den Film einfach fertig machen“, so Biernat.

Und auch den Hamburger Schauspielern Maximilian Popp, Bodil Strutz, Uta Krüger, Doris Pigneter und Knut Kröder, die auf eine Gage verzichteten und viel Zeit und Herzblut in den Film steckten, sowie den Menschen, die den Film mitfinanziert haben, sei er es schuldig gewesen. „Und jetzt bin ich natürlich total froh, dass ich es gemacht habe und dass er so gut ankommt, obwohl er wirklich keine leichte Kost ist.“

Der Film spielt in einem Ferienhaus in Westerholz, was tatsächlich das Ferienhaus der Familie einer der mitwirkenden Schauspielerinnen, Bodil Strutz, ist. In dem Haus leben Karl Krämer (Knut Krödel) und seine Frau Marta, die zum 65. Geburtstag von Kurt überraschend Besuch von ihren drei erwachsenen Kindern Anna (Uta Krüger), Didi (Doris Pigneter) und Lukas (Maximilian Popp) bekommen. Mutter Marta ist nur virtuell anwesend, die Kamera nimmt ihre Perspektive ein. Aus ihrer Sicht wird das Drama erzählt. Im Laufe des Tages entspinnen sich immer neue Konflikte zwischen den Familienmitgliedern, immer aus dem ungewöhnlichen Blick der Mutter. Eine weitere Rolle spielt die Familientherapeutin Herrmann, gespielt von Bodil Sturz. Eine besondere Herausforderung war der Echtzeitcharakter, den der Film inne hat. So entstanden die ersten 70 Minuten ohne Schnitt.

Doch wie kommt ein Österreicher auf die Idee, in Westerholz zu drehen? Beim Schreiben des Drehbuchs hatte Otwin Biernat immer schon einen kleinen Ort im Norden an der Ostsee nahe der dänischen Grenze im Kopf. „Ich mag Schleswig-Holstein, die Nähe zu Dänemark, den Humor der Menschen.“ Als er mit Bodil Strutz nach Westerholz fuhr, um das Haus zu besichtigen gefiel es ihm auf Anhieb: Es war der perfekte Ort, tolle Atmosphäre, nah am Wasser und kein Internet.“ Und eines hat sich Biernat auch fest vorgenommen, noch vor Sommer soll der Film Premiere in Deutschland feiern, dann wird es für ihn auch wieder nach Flensburg gehen. „Ohne die Unterstützung der Spender wäre der Film nicht zustande gekommen, deshalb sollen sie ihn in diesem Jahr zu sehen bekommen“, so Biernat.