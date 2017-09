Gesundheitswesen in Flensburg : Praxis-Rettung in letzter Minute

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

31 Jahre lang war Helmreich Eberlein der Hausarzt für die Rude. Damit hatte er in dem Wohnviertel in der südlichen Innenstadt zuletzt quasi ein Monopol. Er war der einzige Allgemeinmediziner in diesem Bereich. Pro Quartal hatte er zuletzt rund 700 Patienten im Schnitt. Doch er näherte sich der Altersgrenze, und am 30. Juni war Schluss: Einen Nachfolger hatte er trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden. Plötzlich stand die Rude ohne Arzt da.

„Ich wollte den Schlüssel schon umdrehen“, erinnert sich Eberlein heute. Da kam die Rettung in Form des jungen Ärzte-Ehepaars Denise und Ralf Ting aus Tarp. Man setzte sich kurz zusammen und war sich schnell einig: Die Tings, die in Tarp das Medinische Versorgungszentrum (MVZ) betreiben, übernehmen Eberleins Praxis und halten den Standort. Da noch die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) aussteht und etwas renoviert werden muss, ist die Wiedereröffnung für den 2. Oktober geplant.

Als sich im Frühjahr abzeichnete, dass es bald keinen Allgemeinarzt mehr auf der Rude geben würde, rief das sogar die Kommunalpolitik auf den Plan. Das Thema wurde intensiv im Sozial- und Gesundheitsausschuss diskutiert, eine Referentin der KV berichtete über die Versorgungslage in der Stadt. Die ist grundsätzlich gut, aber sehr unausgeglichen in den Stadtteilen. So gibt es in Mürwik neun, in Engelsby acht Hausärzte, in der Südstadt mit Rude aber nur einen – und das nur bis zum 30. Juni. Insgesamt gibt es 66 Hausärzte bzw. Hausarzt-Stellen in Flensburg.

Doch es gibt einen Trend zur Konzentration. Diese Erfahrung machte auch Dr. Eberlein. Es habe ein Angebot der Übernahme gegeben, berichtet er. Doch die Bieter wollten nicht die Praxis Zur Bleiche 14 erhalten, sondern nur die Zulassung übernehmen und die Arztstelle in eine vorhandene Praxis in einem anderen Stadtteil integrieren. Doch Eberlein dachte an seine Patienten, wollte den alten Standort Rude erhalten – und lehnte ab.

Interessenten für den Standort hatte es auch gegeben, sogar schon zweieinhalb Jahre vor der Schließung. Doch am Ende zuckten sie zurück: „Sie trauten sich das nicht zu“, so Eberlein, „sie dachten, man müsse rund um die Uhr im Einsatz sein.“ Zum Teil seien auch die Verdiensterwartungen zu hoch gewesen. Er habe sich für die Patienten viel Zeit gelassen und konnte entsprechend weniger abrechnen. Doch tendenziell sei es überall schwierig, Nachfolger zu finden. „Viele wollen dann doch lieber angestellt sein.“

Zu den Interessenten gehörte auch Denise Ting, die sich dann aber entschied, in die Praxisgemeinschaft ihres Mannes einzusteigen, die dieser 2013 zusammen mit einem Kollegen gegründet hatte. Von der bevorstehenden Schließung in Flensburg erfuhr man von Eberleins Patienten, die sich nach Tarp umorientiert hatten, so Ting. Da entschloss man sich, aktiv zu werden. In der Praxis zur Bleiche werde künftig Prof. Ulrich Wiegers die Patienten behandeln, der im MVZ in Tarp angestellt ist. Wiegers hatte eine Praxis in Schleswig und fühlte sich noch zu jung für den Ruhestand.

Erfreut zeigte sich gestern Edgar Möller, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Rathaus, von der neuen Entwicklung. Dennoch sieht er Handlungsbedarf bei der Stadt: „In Weiche hören auch Hausärzte bald auf.“ Am Stadtrand habe man bald ähnliche Verhältnisse wie auf dem Land. Unter Umständen müsse die Stadt selbst aktiv werden und Ärzte einstellen.

Seine Patientenkartei gebe er dem MVZ „zur Verwahrung“, so Dr. Eberlein. Die Praxis werde zunächst einmal nur renoviert, geplant sei zudem die Anschaffung eines Ultraschallgeräts, kündigt Ting an. In gut vier Wochen geht’s los – oder einfach nur weiter.

