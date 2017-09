Tag des Denkmals : Pracht und Verfall in der Altstadt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Eiko Wenzel

erstellt am 08.Sep.2017

Seit 1993 gibt es bundesweit den „Tag des offenen Denkmals“, an dem sich Türen sonst verschlossener Baudenkmäler öffnen und die Möglichkeit gegeben ist, sich mit den baulichen Zeugnissen der Vergangenheit auseinander zu setzen. Es ist eine gemeinsame Aktion, an der viele Institutionen, Behörden, Kirchen, Denkmaleigentümer, Bürgerinitiativen, Kreise und Städte beteiligt sind. Auch Flensburg war von Anfang an dabei und bietet in diesem Jahr zum 25. Mal ein umfangreiches Programm unter dem bundesweiten Motto „Macht und Pracht“.

Viele freuen sich über die Schönheit der Marineschule und nehmen sie als selbstverständlichen Teil unserer Fördelandschaft wahr – aber warum sieht sie eigentlich so aus wie sie aussieht? Hinter der Architektursprache steht fast immer der Anspruch, eine Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Bei der Marineschule griff der Architekt – übrigens auf ausdrücklichen Wunsch von Kaiser Wilhelm – auf das Vorbild der Marienburg und die Architektur des Deutschordensstaates zurück. Mit dem Rückgriff auf einen machtvollen Abschnitt der deutschen Geschichte sollte die Bedeutung der Marine im deutschen Reich unterstrichen werden.



Dunkle Wolken über der Mühle

Zu den Wahrzeichen der Stadt gehört die Bergmühle (An der Bergmühle 9). Der 1792 errichtete Galerieholländer mit Steert wurde 1875 umgebaut. Dem Verein zur Erhaltung der Bergmühle ist es zu verdanken, dass die Mühle als letzte funktionstüchtige Anlage dieser Art instand gesetzt wurde. 1997 bis 98 wurde auch der Mühlenspeicher saniert: Hier gibt es zum Tag des offenen Denkmals Kaffee und Kuchen im Mühlencafé. Wem die Mühle am Herzen liegt, der sollte sie besuchen, denn es gibt dunkle Wolken über dem Denkmal: Die Galerie muss vollständig erneuert werden, und die Vereinskasse ist leer.

Vom ehrenamtlichen Engagement für Kulturdenkmäler erzählt auch der Salondampfer „Alexandra“: Am Tag des offenen Denkmals liegt er an der Schiffbrücke auf Höhe des Kompagnietors, hier ist von 11 bis 16 Uhr „open ship“ bei geöffneter Restauration.



Rum, Schweiß und Tränen

Das Schifffahrtsmuseum, Schiffbrücke 39, hat von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Es ist im historischen Zollpackhaus (erbaut 1842/43) und im Zollamtsgebäude (erbaut 1910) eingerichtet und bietet viele interessante Exponate zur Stadt- und Schifffahrtsgeschichte Flensburgs. Einen reizvollen Kontrast bildet die 2012 hinzugefügte Maschinenhalle. Am Tag des offenen Denkmals besteht auch die Möglichkeit, die Sonderausstellung „Rum, Schweiß und Tränen – Flensburgs koloniales Erbe“ zu besuchen. 100 Jahre nach dem Verkauf der dänischen Kolonien an die USA versucht die Ausstellung einen neuen Blick auf die Geschichte des Handels mit den Kolonien und auf das Bild der „Rum-Stadt“ Flensburg.

Bei freiem Eintritt hat auch der Museumsberg von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hier besteht die Möglichkeit, in den historischen Gebäuden gleich drei interessante Sonderausstellungen zu besuchen. Die Ausstellung „Glaube.Orte.Kunst“, die zum Reformationsjubiläum erstellt wurde, erzählt die Geschichte der mittelalterlichen vorreformatorischen Skulpturen, die sich seit mehr als hundert Jahren im Flensburger Museum befinden. Eine weitere Sonderausstellung zeigt die Erich-Heckel-Bilder, die dem Museum geschenkt worden sind. Die dritte Sonderausstellung präsentiert Emil Nolde in Flensburg.

Die Nikolaikirche ist in diesem Jahr die einzige Kirche in Flensburg, die am Tag des offenen Denkmals teilnimmt. Die Marienkirche am Nordermarkt bietet keine Führungen an, ist aber nach dem Gottesdienst bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Förderkreis Christiansenpark trägt in diesem Jahr wieder dazu bei, dass Flensburgs Denkmäler für Interessierte offen stehen und unter fachkundiger Führung besichtigt werden können. Die klassizistische Bundsenkapelle auf dem Alten Friedhof (Selckstraße) und die Spiegelgrotte auf dem Museumsberg haben von 11.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Eckenerhaus, Norderstraße 8. Das Haus ist nur im Rahmen von vier Führungen zu besichtigen. Das 2004 von der Stadt in private Hände abgegebene Haus, das über Jahrzehnte als als Gaststätte genutzt war, steht seit 2008 leer. Die Entscheidung der Stadt Flensburg, das Haus aus Gründen der Haushaltskonsolidierung zu verkaufen, hatte sich als folgenschwerer Fehler herausgestellt. Während der Zeit des Leerstands ereignete sich 2011 ein großer Wasserschaden durch eine Leckage in der Heizungsanlage. Dadurch wurden das Haus und seine künstlerisch wertvolle Ausstattung erheblich beschädigt. Der Autor ist Denkmalschützer der Stadt.