Flensburger Hofkultur : Positive Schönwetter-Bilanz

Beim letzten Abend-Konzert der 23. Hofkultur hat man die Bühne sicherheitshalber anders positioniert. Sie steht jetzt direkt am Hinterhaus im Hof des Schifffahrtsmuseums, so dass der Wind den Regen nicht auf die Bühne drücken kann. Doch nachdem er tagsüber eimerweise gefallen ist, hält er sich abends höflich zurück. Erst nach Ende des Konzerts beginnt es zu nieseln.

Die Hamburgerin Miu mit ihrer Band ist da. Übliche Rockbesetzung, dazu drei Bläser, darunter der Flensburger Lasse Grunewald am Saxophon. Ein Australier, ein Finne, einer, der gerade erst von einem Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff gekommen war. Wenn Miu redet, klingt sie wie ein norddeutsches Mädchen. Wenn sie singt und man die Augen schließt, könnte man auf die Idee kommen, die Frau, der diese Stimme gehört, muss eine dunkle Hautfarbe haben. Miu singt auf sehr authentische Art Soul, Rock, auch mal Blues, und der Band merkt man nicht an, dass sie in dieser Besetzung nicht üben konnte. Dass der Soundcheck rudimentär war, hier und da schon.

Für zwei Sets reicht das Repertoire offenbar nicht, die Band spielt ohne Pause, und auch die langen Gitarrensoli helfen, die Zeit zu füllen. Nach einer Stunde kommt Miu schon zu den Zugaben. Die fallen großzügig aus, und am Ende sind alle glücklich und zufrieden. Auch weil alle trocken geblieben sind. Rund 500 Besucher zählten die Organisatoren an diesem letzten Hofkultur-Abend.

Am Vormittag danach sind es nochmal 80, die nun wirklich das letzte Konzert des Festivals mit dem Duo Milou und Flint erleben, und zwar „ein wunderschönes“ im trockenen und ausverkauften Krusehof, sagt Thomas Frahm vom Kulturbüro. „Wir mussten keine Veranstaltung wetterbedingt reinverlegen“, resümiert der Vater der Hofkultur, die am 21. Juli begann. Nur einmal sorgte eine nicht vollendete Baustelle für ein Indoor-Konzert wider Willen. Zwischen 4200 und 4300 Besucher insgesamt hatte die Hofkultur in ihrem 23. Jahr, schätzt ihr Schöpfer. Auch einige Urlauber aus der gesamten Bundesrepublik und aus Dänemark waren darunter. Rumänische und deutsche Musiker vereinte neulich das Trio „Zmei3“, das für Thomas Frahm das Highlight war und „in keine Schublade passte“.

Noch eine Freude bereitete ihm und etwa einem Dutzend Mitstreitern ein Besucherpaar, das Dauergast der Hofkultur ist. Es brachte am Sonnabendabend einen selbst gebackenen Kuchen an die Kasse – „für alle Helfer“, berichtet Frahm und freut sich über die nette Geste. Auch die „schwarze Null“ unter der Überschlagsrechnung ist eine gute Nachricht für ihn. Allerdings habe er festgestellt, dass sich die Hotelkosten für die Unterbringung der Künstler mehr als verdoppelt hätten im Vergleich zu vor zehn Jahren. Die 24. Hofkultur wird am 20. Juli 2018 beginnen, die 25. Ausgabe des Festivals wird die letzte sein für den Mann vom Kulturbüro.



Die Kinderhofkultur findet am 30. August bis zum 1. September täglich von 14 bis 18 Uhr im Marienkirchhof statt: mit Aktivitäten und einem kleinen Café.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 21.Aug.2017 | 07:20 Uhr