Schafflund : Popmusik-Hits mit „Voiceclub“

Der Chor „Voiceclub“ gibt am Freitag in der Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Schafflund sein erstes Konzert.

von shz.de

17. September 2018, 16:41 Uhr

Eine Hommage an die größten Stars der Popmusik präsentiert die Gruppe „Voiceclub“ am Freitag ab 20 Uhr in der Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule. Gegründet wurde der Erwachsenenchor vor etwa einem Jahr von Schulleiter Gerd-Ulrich Marquardt.

„Als wir mit über 200 Schülern in der Barclaycard Arena in Hamburg „Young Voices“ mitgemacht haben, waren wir alle beeindruckt von diesem tollen Chor-Erlebnis“, erzählt er. So kam er auf die Idee, auch mit Erwachsenen gemeinsam Hits und Evergreens zu singen. Aktuell gehören sieben Lehrerinnen zu „Voiceclub“, aber Eltern oder ehemalige Schüler können jederzeit einsteigen. Nach mehreren Auftritten bei verschiedenen Anlässen wird nun zum ersten eigenen Konzert eingeladen. Das Repertoire beinhaltet Hits der 1950er bis 1990er Jahre. Unter dem Titel „Popgiganten“ sind alle vertreten, die damals Hits gesungen haben: Joe Cocker, die Mamas & Papas, Queen, Tina Turner und die Beatles. Medleys mit Songs von Abba und den Bee Gees gehören ebenso zum 90-minütigen Programm wie ein „Bitte-mit-Sahne-Mix“ von Udo Jürgens. Die Schülervertretung sorgt für das Catering. Der Eintritt ist frei.