Verkehrsunfall in Flensburg : Polo-Fahrer erfasst Fußgänger in der Mürwiker Straße

Die Person wurde schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Die Mürwiker Straße war zwei Stunden voll gesperrt.

Flensburg | Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Mürwik: An einer Fußgängerampel wurde ein Mensch von einem Autofahrer mit seinem Wagen erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines VW Polo gegen 9.30 Uhr auf der Mürwiker Str...

