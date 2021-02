Verkehrsunfall in Flensburg : Polo-Fahrer erfasst 82-jährige Fußgängerin in der Mürwiker Straße

Die Frau wurde schwer verletzt in die Notaufnahme eingeliefert. Die Mürwiker Straße war bis 11:50 Uhr voll gesperrt.

Avatar_shz von Heiko Thomsen

30. Januar 2021, 12:37 Uhr

Flensburg | Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Mürwik: An einer Fußgängerampel wurde eine 82-jährige Frau von einem 61-jährigen Autofahrer mit seinem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines VW Polo gegen 9.10 Uhr auf der Mürwiker Straße stadteinwärts unterwegs. An der Fußgängerampel im Bereich der Kreuzung zur Gerhart-Hauptmann-Straße erfasste er dann die Frau, die gerade die Straße überquerte.

Heiko Thomsen

Der von Unfallzeugen alarmierte Rettungsdienst versorgte die verletzte Frau vor Ort. Anschließend wurde die Schwerverletzte in die Notaufnahme eingeliefert.

Ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Für die Dauer der Arbeiten an der Unfallstelle wurde die Mürwiker Straße bis 11:50 Uhr voll gesperrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Der Verkehrsermittlungsdienst bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 beim 1. Polizeirevier melden.