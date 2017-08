Terrorgefahr in der Innenstadt : Poller in Flensburg? Politik winkt ab

vergrößern 1 von 2 Foto: Marcus Dewanger 1 von 2

Offiziell liegt der Antrag noch nicht vor. Doch der via Facebook verbreitete Vorstoß von FDP-Fraktionschef Kay Richert, Poller gegen Terror in der Flensburger Innenstadt aufzustellen, findet bereits Widerhall in der Politik.

Überwiegend Zurückhaltung, Skepsis oder gar Ablehnung dieser Idee – so lässt sich das Feedback zusammenfassen. In Vorahnung dieser Reaktion sagte Richert am Montag gegenüber dem Tageblatt: „Es geht mir nicht darum, mit dem Schüren von Angst Stimmen zu gewinnen.“ Er hoffe auf eine „unaufgeregte“ Debatte. Die Idee, versenkbare Fahrzeugsperren an neuralgischen Punkten zu installieren, wird im Planungsausschuss am 5. September zur Diskussion gestellt.

Im Vorgriff darauf äußert Oberbürgermeisterin Simone Lange Bedenken. Für sie ist das Thema nicht neu: „Nach dem Anschlag in Berlin standen wir schon einmal vor der Frage, ob man zum Schutz der Menschen nicht auch in Flensburg Maßnahmen gegen mögliche Angriffe mit Fahrzeugen ergreifen müsste.“ Hindernisse aus Beton, die man am Rand der Fußgängerzone positioniere, seien nur eine halbherzige Lösung. Die könne ein Lkw beiseite schieben. Hindernisse müssten also nicht nur ausreichend groß sein, sondern auch fest im Boden verankert werden. Entsprechend aufwendig und teuer seien sie.

Die OB gibt jedoch einen weiteren Punkt zu bedenken: Es müssen stets Flucht- und Rettungswege freigehalten werden, und zwar mindestens zwei. „Es bleibt immer eine Lücke, die man nicht verschließen kann“, so Lange. „Gefühlte Sicherheit hilft nicht, es muss schon richtige Sicherheit sein.“ Sie regt an, auch über andere Sicherheitskonzepte nachzudenken.

Sicherheitskonzepte und neue Anforderungen „sollten wir zunächst mit den Fachleuten klären“, sagt Arne Rüstemeier, der aus diesem Grund eine Diskussion im kriminalpräventiven Rat vorschlägt. Zugleich weist der CDU-Fraktionschef darauf hin, dass die Stadt bereits in einem regelmäßigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden stehe und die Hinweise umsetze. Aufgabe von Politik sei, so Rüstemeier, „alles dafür zu tun, dass wir angstfrei leben können“. Dies sei jedoch ein schmaler Grat, der CDU-Chef wünscht sich „vielfach mehr Fingerspitzengefühl“ bei dieser Aufgabe. „Flensburg ist nicht gefährdeter als andere Städte an der Schwelle zur Großstadt“, sagt er.

Weitere Reaktionen:

Ellen Kittel-Wegner, Grüne Fraktionsvorsitzende: „Genau wie schwarze Sheriffs helfen Poller kein Stück gegen islamistischen Terror.“ Die Lage der Flensburger Fußgängerzone an sich mache einen Terrorangriff mit Lkw sehr unwahrscheinlich – deshalb seien versenkbare Poller überflüssig. „Davon ausgehend, dass sie dann versenkt werden müssten, wenn Markttage oder Stadtfeste sind, ist dieser Vorschlag darüber hinaus absolut sinnfrei – und in unseren Augen ein weiterer Versuch der FDP, ein diffuses Unsicherheitsgefühl bei Einwohnern zu schüren. „Populistische und wiederkehrende Schnellschüsse von ’liberalen’ Hilfssheriffs brauchen wir nicht.“

Susanne-Schäfer-Quäck (SSW): „Wir begrüßen ausdrücklich die Debatte um einen wirkungsvollen Schutz, aber wir werden niemals einer Verunsicherung der Flensburger Vorschub leisten.“ Sicherheit könne es nur geben, wenn man das öffentliche Leben massiv einschränke. „Dazu darf es nicht kommen, weil genau das den Zielen von Terroristen entspricht.“ Die Pläne der FDP betreffen nur die Innenstadt. Bedeute das, dass Großveranstaltungen im Stadion, an der Hafenspitze oder im Ostseebad zukünftig nicht mehr möglich sein würden? Könnten versenkbare Poller einen LKW aufhalten? Für den SSW steht fest: Wenn es für Veranstaltungen eine Bedrohung gibt, müssten diese abgesagt werden.

Für die SPD spricht Helmut Trost: „Es ist ein Irrtum zu glauben, durch bauliche Aufrüstung Attentate verhindern zu können.“ Der Terror suche sich seine Angriffspunkte, entscheide immer neu, wie und wo er zuschlägt. „Selbst wenn wir alle Fußgängerzonen dieser Welt verbarrikadieren, werden wir die Menschen nicht vor dem Terror schützen können – so bitter diese Erkenntnis auch ist.“ Selbstverständlich, so Trost weiter, müssten besonders gefährdete Objekte oder bestimmte Veranstaltungen besonders geschützt werden. Doch Konzepte dafür zu entwickeln sei ständige Aufgabe der Sicherheitsbehörden, nicht der Kommunalpolitik.

Wie ist die Einschätzung der Polizei? „Wir haben die Sicherung der Fußgängerzone mit Pollern bisher noch nicht in unsere Überlegung mit einbezogen“, sagt Sprecher Christian Kartheus. Die Betrachtung der konkreten Sicherheitslage für Flensburg biete dazu keinen Anlass. „Sollte die Verwaltung der Stadt auf uns zu kommen, werden wir das jedoch gemeinsam erörtern.“ Veranstaltungen, so Kartheus, obliegen bereits jetzt einer gesonderten Betrachtung mit individuellen Sicherheitskonzepten. „Und die orientieren sich an Landesstandards.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:23 Uhr