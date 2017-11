Menschenrettung in Flensburg : Polizist fischt Mann aus der Förde

vergrößern 1 von 2 Foto: Rainer Fischer 1 von 2

von Rainer Fischer

erstellt am 11.Nov.2017 | 06:28 Uhr

Das 1. Polizeirevier war in der Nacht zu gestern gut beschäftigt: Fahren ohne Führerschein samt positivem Drogentest, brennender Streifenwagen in Harrislee sowie eine ausgiebige Fahndung nach einem Straftäter erforderten Einsatz. Richtig dramatisch wurde es um 3.49 Uhr, als der Notruf eine Person meldete, die in die Binnenförde gefallen sei und um Hilfe rufe. Mit einem Kollegen fuhr Obermeister Sven* umgehend zur Hafenspitze, wo aber niemand im Wasser zu entdecken war.

Die Beamten nahmen einen großen Rettungsring mit und suchten an der Schiffbrücke weiter, an der ein Taxi per Lichthupe die Unfallstelle in Höhe des Anlegers für Traditionsyachten signalisierte. Dort entdeckten sie einen entkräfteten Mann im Wasser, der sich gerade noch an die Kaimauer klammern konnte und mit geschlossenen Augen von „Pfeffer“ sprach. An dem Rettungsring konnte er sich kaum festhalten – und drohte unterzugehen.

„Auf dem Weg dorthin hatte ich überlegt, was wir in so einer Situation tun könnten“, erzählt Sven sachlich. Vor Ort zögerte er nicht, zog seine Schutzweste mit Funkgerät aus und sprang etwa drei Meter tief in die Förde, in völliger Dunkelheit – mit Dienstwaffe. „Angst hatte ich nicht, aber es wurde schnell kalt, als sich die Kleidung mit Wasser vollsog“, sagt der athletisch durchtrainierte Polizist. Es gelang ihm, den 46-jährigen Mann zunächst in den Rettungsring zu bugsieren, dann auf den Bootssteg zu hieven. Wie lange er in dem zehn Grad kalten Wasser verbracht hatte, war vorläufig nicht zu ermitteln.

Von dort ging es nicht weiter, da erst die Feuerwehr einen verschlossenen Zugang aufbrechen musste, bevor das Opfer in die Diako transportiert wurde. Der 46-Jährige, der unter Schock stand und unterkühlt war, hatte an der „Küste“, in einer Kneipe am Willy-Brandt-Platz, gefeiert, war nach einer Auseinandersetzung offenbar mit Pfefferspray traktiert worden und in der Folge, da er nichts mehr sehen konnte, ins Wasser gefallen. Diese Attacke zieht eine strafrechtliche Verfolgung nach sich.

Und Polizeiobermeister Sven? „Im Revier habe ich erstmal heiß geduscht und eine frische Uniform angezogen. Wenn man so aus der Förde steigt, riecht man schon streng nach Hafen“, erklärt er. Anschließend hat der 33-jährige Polizist ganz normal seinen Dienst bis zum Schichtende um 6.30 Uhr absolviert und sich dann in die Falle gelegt.

Zu der Person, die ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht hatte, konnte der 46-Jährige nur sagen, dass dieser einen hellbeigen Anzug trug und dunkle kurze Haare hatte. Zeugen oder Hinweisgeber des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

*Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird der Beamte nur mit Vornamen genannt.