Festnahme in Flensburg : Polizei verhaftet gesuchten Straftäter mit gestohlenem E-Bike: JVA

Eher zufällig überführten aufmerksame Beamte einen Fahrrad-Dieb. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor.

von shz.de

26. September 2018, 12:05 Uhr

Flensburg | Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr hat die Flensburger Polizei in der Husumer Straße einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter festgenommen. Einem der Beamten in dem dort zufällig fahrenden Streifenwagen war in der Dunkelheit ein helles Licht in der Straße Tegelbarg aufgefallen. Als der Streifenwagen wendete, war das Licht verschwunden.

Die Polizisten hätten dann ein Mountainbike mit leuchtendem Rücklicht in einem Knick an einem Grundstück am Lundweg gefunden, heißt es im Polizeibericht. Der Mann versuchte noch wegzulaufen, konnte aber von einem der Beamten eingeholt und gestellt werden. Der zweite Beamte fand eine abgelegte Sporttasche, in der sich ein Bolzenschneider befand, außerdem ein E-Bike, welches unverschlossen auf dem Gehweg vor dem Grundstück stand. Der von der kurzen Flucht körperlich verausgabte Mann konnte sich nicht ausweisen und nannte einen Namen, der sich als falsch erwies. Er erzählte den Beamten, dass er weder das E-Bike, noch die Tasche jemals zuvor gesehen habe.

Bei der Identitätsprüfung im Ersten Polizeirevier wurde eine Zange gefunden. Der 27-Jährige wurde polizeilich gesucht. Im Nachhinein konnte ermittelt werden, dass das E-Bike zuvor in der Schleswiger Straße entwendet wurde, der Eigentümer hat es wieder. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, überdies räumte der Täter ein, Drogen genommen zu haben. Er wurde der JVA Kiel zugeführt.

