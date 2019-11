Großen Straße 20 in Flensburg : Polizei sucht Zeuge nach Diebstahl einer Jacke

Eine Person hatte die Tat beobachtet. Sie wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Avatar_shz von Till H. Lorenz

14. November 2019, 14:22 Uhr

Flensburg | Bereits am 17. Oktober gegen 17:45 Uhr kam es in der Großen Straße 20 in Flensburg zu einem Diebstahl einer Jacke aus dem dortigen Bekleidungsgeschäft „In Style“, wie die Polizei jetzt mitteilt. Sie sucht Zeugen. Die zwei jugendlichen Täter waren nach der Tat geflüchtet.

Auffällige Jacke

Bei der Jacke handelt es sich demnach um ein auffälliges Modell in Leopardenfelloptik. Ein unbekannte Zeuge soll die Tat beobachtet haben. Laut Polizei hatte sich die Person auch bei einer Angestellten des Geschäfts gemeldet und ihr mitgeteilt, den Diebstahl beobachtet und die Täter verfolgt zu haben, bis er sie aus den Augen verloren hatte.

Genau diesen Zeugen sucht die Polizei nun. Zur Aufklärung der Straftat bittet Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg daher darum, dass sich der Zeuge unter 0461 / 4840 meldet. Auch weitere Hinweisgeber, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?