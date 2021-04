Sechs Personen festgenommen : Polizei-Razzia in Flensburg: Waffen, Drogen und Bargeld sichergestellt

Insgesamt wurden am Dienstag 14 Wohnungen und Geschäftsräume in Flensburg und Harrislee durchsucht.

Flensburg | Am frühen Dienstagmorgen haben Polizei und Staatsanwaltschaft 16 Wohnungen und Geschäftsräume in Flensburg und Harrislee sowie zwei weitere Objekte in Weingarten (Baden-Württemberg) und in Witzendorf (Niedersachsen) durchsucht. In Flensburg war die Polizei unter anderem in der Philipp-Lassen-Koppel, am Blasberg und in Weiche im Einsatz. Dabei wurde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.