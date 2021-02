Nach Bombendrohung : Polizei findet keine verdächtigen Gegenstände in der „Flensburg-Galerie“

Bereits mehrfach wurde die Einkaufspassage Opfer von Bombendrohungen.

Flensburg | Gegen 22 Uhr war der Einsatz an der „Flensburg-Galerie“ am Dienstagabend beendet. „Gefunden wurde nichts“, erklärt Polizeisprecher Christian Kartheus. Die Einkaufspassage war gegen 17.15 Uhr nach einer Bombendrohung geräumt worden. Die Polizei sperrte an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.