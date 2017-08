Drohanruf in der Nacht : Polizei bestätigt Bombendrohung beim Flensburger Kaffeehaus

vergrößern 1 von 1 Foto: dommasch 1 von 1

Flensburg | Die Kriminalpolizei Flensburg hat eine Bombendrohung gegen das Flensburger Kaffeehaus bestätigt und Ermittlungen aufgenommen. Das teilte die Polizeidirektion Flensburg am Montag mit. Demnach drohten Unbekannte am Sonntagmorgen nach 2 Uhr mit einer Bombe – ob beim Betreiber des Lokals oder der Polizei bleibt aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst offen. Die Polizei suchte daraufhin das Kaffeehaus in der Angelburger Straße auf. Etwa 50 Gäste hätten sich zu der Zeit im Kaffeehaus aufgehalten. Sie wurden evakuiert.

Die Beamten gingen mit einem Sprengstoffsuchund durch die als liberal geltende, alternative Kneipe. „Gefährliche Stoffe wurden nicht gefunden“, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Streifenwagen waren bis 4 Uhr im Einsatz. In den sozialen Netzwerken machten Gerüchte über eine Bombendrohung die Runde. Am Sonntag wollte die Regionalleitstelle den Vorfall auf Nachfrage von shz.de nicht kommentieren.

Ersten Ermittlungen zufolge, könnte der Anruf aus einer Telefonzelle im Bereich des Flensburger ZOB erfolgt sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen 2 Uhr verdächtige Personen in Telefonzellen gesehen haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer: 0461 4840. Ob ein Zusammenhang mit der versuchten schweren Brandstiftung vom Montag vergangener Woche besteht, werde geprüft.

Was war passiert? Am frühen Morgen dieses Tages hatten Unbekannte versucht, ein Feuer sowohl am Vorder- als auch Hintereingang des „Kaffeehauses“ zu legen. Was dem Vorfall eine besondere Dimension verleiht: Zur Tatzeit (2.30 bis 6 Uhr) war das Gebäude bewohnt! Die eingesetzten Beamten stießen auf Reste eines Brandbeschleunigers – die Kripo ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, zumal auch entsprechende Manipulationen am Firmenfahrzeug entdeckt worden waren.

Vor einem Jahr bereits hatte sich der Inhaber aufgrund von Verwüstungen (zerschlagene Fenster, Schmierereien), sexuellen Übergriffen und Diebstählen dazu durchgerungen, ein neues Sicherheitskonzept einzuführen. Er ließ einen Zaun zwischen rückwärtiger Terrasse und Parkplatz installieren und setzt temporär Ordnungskräfte ein. Die gewaltsamen Auswüchse jedoch konnte er damit offensichtlich nicht eindämmen.

Dem Vernehmen nach wird das Kaffeehaus Montag wie gewohnt öffnen.

von Tobias Fligge/Gunnar Dommasch

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:14 Uhr