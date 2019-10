Polit-Thriller im Bürgerhaus

Für den Saisonauftakt mit „Aus dem Nichts“ gibt es noch Restkarten / Zwei der vier Vorführungen sind bereits ausverkauft

Avatar_shz von

22. Oktober 2019, 14:40 Uhr

Harrislee | Ein Polit-Thriller erster Güte bildet den Saisonauftakt des Theaters im Bürgerhaus in Harrislee. „Aus dem Nichts“ bezieht sich auf einen Film gleichen Namens von Fatih Akin aus dem Jahr 2017, der damit etliche Filmpreise abräumte. Silber gab es 2018 gleich zwei Mal: bester Spielfilm und bestes Drehbuch. Auch bei den Golden Globes konnte er als „bester fremdsprachiger Film“ punkten.

Das Bühnenstück handelt von einer Geschichte, die niemand selbst erleben möchte. An einem Nachmittag bringt Katja ihren kleinen Sohn Rocco ins Büro ihres deutsch-kurdischen Mannes Nuri. Als sie am Abend zurückkehrt, sind beide tot. Eine vor dem Büro deponierte Nagelbombe hat alles zerfetzt. Katjas Welt hat sich aus dem Nichts heraus für immer verändert. Hauptverdächtig ist das Neonazi-Pärchen Möller.

Obwohl Katjas Anwalt Danilo von einer wasserdichten Beweislage ausgeht – in der Garage des Paares werden alle Bestandteile für den Bau einer Bombe gefunden –, gelingt es dem Verteidiger der Angeklagten durch eine perfide Verteidigungsstrategie, den Prozess zu deren Gunsten zu entscheiden: Die Möllers werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Gedemütigt und entsetzt beschließt Katja, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Unter der Regie von Miraz Bezar bringt das Theater im Bürgerhaus Harrislee den Film auf die Bühne. In den Hauptrollen sind unter anderem Anna Schäfer, Mathias Kopetzki und Christian Meyer zu sehen.

Der Karten-Vorverkauf für die neue Saison im Theater im Bürgerhaus ist angelaufen. Insgesamt vier Vorstellungen sind für diese Saison geplant: „Aus dem Nichts“ am Freitag, 15. November, „Motown goes Christmas“ am Dienstag, 3. Dezember, „Wunschkinder“ am Samstag, 18. Januar 2020 und „Die Tanzstunde am Freitag, 20. März 2020. Allerdings sind die Vorstellungen am 3. Dezember und 20. März ausverkauft. Für das die Saison eröffnende Theaterstück „Aus dem Nichts“ sind noch Restkarten erhältlich.