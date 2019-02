Mittelangeln : Plötzlich war der Knick weg

Die Hecke diente als Lärmschutzwall – bis die Gemeinde Mittelangeln sie kappte. Die Grundstückeigentümer Marion und Jürgen Pranzas-Schaal sind deshalb sauer.

von shz.de

06. Februar 2019, 16:45 Uhr

Lauter Motorsägen-Lärm schreckte Marion und Jürgen Pranzas-Schaal aus ihrer morgendlichen Ruhe in Norderlücke in Havetoftloit. Der Lärm-Verursacher war schnell ausgemacht: Mitarbeiter des Bauhofes Mittelangeln hatten die Säge angesetzt und Büsche und Bäume am Knick zwischen Haus und Straße auf den Stock gesetzt. Das Grundstück der Familie Pranzas-Schaal wurde zur Havetofter Straße durch einen etwa drei Meter breiten und drei bis vier Meter hohen Knick begrenzt. Zwischen unterschiedlichen Büschen ragten einige Bäume hervor.

„Uns stockte der Atem, als wir das sahen“, erinnert sich Jürgen Pranzas-Schaal. Auf seine Aufforderung, die Arbeiten sofort einzustellen, antworteten die Bauhofmitarbeite, sie hätten vom Bauhofleiter den Auftrag, hier Bäume und Büsche runter zu schneiden. Eine telefonische Rückfrage ergab, die Bürgermeisterin habe den Bauhof beauftragt, die notwendigen Knickarbeiten in der Gemeinde durchzuführen. Daraufhin setzten die Bauhof-Mitarbeiter ihre Arbeit fort.

Marion und Jürgen Pranzas-Schaal sind empört. Mit dem ehemaligen Bürgermeister Bernd Karde sei abgesprochen, dass sie den Knick eigenständig auf zwei bis drei Meter Höhe kürzen können. Diese Absprache war notwendig, denn der Knick steht auf Gemeindeland. Als die Pranzas-Schaals vor zehn Jahren von Glücksburg nach Havetoftloit zogen, scheiterte sie mit ihrer Absicht, den Randstreifens vor dem Haus ebenfalls zu kaufen. „Für uns war der Knick nicht nur Sichtschutz zur Straße, auch der Fahrzeuglärm wurde gemindert und dazu kam die Freude über die vielen Vögel, die im Zaun ihre Nester bauten“, klagt Jürgen Pranzas-Schaal und seine Frau ergänzt, „Für uns war das ein kleines Paradies“.

Mittelangelns Bürgermeisterin Britta Lang kann die Verärgerung verstehen, sieht sich aber in der Pflicht, rechtliche Vorgaben einhalten zu müssen. Das völlig verholzte, rund drei Meter hohe Knick, habe schon vor drei Jahren gekürzt werden sollen. Nach Protest der Familie Pranzas-Schaal habe ihr Vorgänger zunächst davon abgesehen. Von Seiten des Hauseigentümers sei der Knick wurde nur zum Grundstück hin geschnitten und laut Bauhof seien in die kahler werdenden Stellen Äste „gestopft“ worden. Laut Bebauungsplan diene ausschließlich der Wall und nicht die Bepflanzung dem Lärmschutz. Beim Bau des Hauses sei das Grundstück offenbar zum Ausgleichen des Niveaus bis zum Lärmschutzwall aufgefüllt worden. Eine Bepflanzung sei laut Bebauungsplan direkt an der Straße vorgesehen. Das Grün stelle sich nach Ansicht der Bauverwaltung aber als Knick dar und sei aufgrund der überfälligen Pflege mit viel Totholz, längst auf den Stock zu setzen gewesen, wie es Naturschutzvorschriften vorsehen. Die Maßnahme diene dazu, dass sich wieder eine gleichmäßig dichte Hecke entwickelt.

Marion und Jürgen Pranzas-Schaal erwarten ihrerseits nun von der Gemeinde, unverzüglich eine Ersatzpflanzung anzulegen.