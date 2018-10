Die 23-jährige Anna Brodersen spricht über die Leidenschaft für ihre Heimatsprache

von Carlo Jolly

15. Oktober 2018, 14:31 Uhr

Ein Bauernhof, Kühe, Ackerbau – Anna Brodersen kommt aus Nordfriesland, ist groß geworden in Hattstedt-Feld bei Husum. Seit drei Jahren studiert sie an der Europa-Universität Flensburg auf Lehramt. Im Sommer schrieb sie ihre Bachelorarbeit – auf Plattdüütsch. Derzeit steht sie mit dem Stück „Anna dat Goldstück“ in Flensburg auf der Bühne. Im Gespräch mit sh:z-Redakteurin Anna Rüb erzählt sie von ihrer Leidenschaft für die Heimatsprache.

Was bedeutet für Dich die plattdeutsche Sprache?

Viel. Ich sag immer: Platt is mien Moddersprak. Es ist die Sprache, mit der ich mich identifiziere – die meinen Lebensstil beschreibt. Es ist ein Lebensgefühl, das verbindet.

Du bist mit Plattdeutsch aufgewachsen, auf dem Hof lebt Deine Familie, Deine Großeltern. Sprichst Du auch mit Freunden plattdüütsch?

Mit Freunden aus der Heimat oder der Schule ja. In Flensburg spreche ich eher hochdeutsch. Aber ich kriege die Mädels auch noch dazu. Irgendjemand muss mir schließlich beim Theatertext-Einstudieren helfen (lacht).

Du spielst nicht nur in plattdeutschen Theaterstücken mit. Du hast vor Kurzem auch Deine Bachelorarbeit auf Plattdüütsch geschrieben. Wissenschaftliches Arbeiten und die plattdeutsche Sprache – widerspricht sich das nicht?

Mit dem Plattdeutschen kann eine komplexe Sache einfacher erklärt werden. Das, was man im Hochdeutschen alles schwafelt, wird im Plattdeutschen auf den Punkt gebracht.



Worum geht es in Deiner Arbeit?

Der Titel ist: „Dat eene dat du SASSt und dat anner dat du snackst – Probleme in de Plattdüütsche Didaktik“.

Die Grundthese der Arbeit: Im Plattdeutschen gibt es keine festgelegte Rechtschreibung, daher kann ich schreiben wie ich spreche.

Bevor Du mit Deiner Bachelorarbeit begonnen hast, hast Du schon mal auf Plattdeutsch geschrieben?

Nur ein paar Mal mit meiner Oma per WhatsApp (lacht). Dann habe ich zum Üben mal eine Vorlesung auf Plattdüütsch mitgeschrieben.

War es einfach, nach dem Gehör zu schreiben?

Nein, ich wäre auf Hochdeutsch viel schneller mit der Arbeit fertig gewesen. Im Plattdüütschen fehlt einfach der Schreibfluss. Bei jedem Wort musste ich neu überlegen, wie ich es schreibe. Es war kein automatischer Prozess, eher ein Auto mit Gangschaltung.

Nach 25 Seiten habe ich festgestellt. Dass ich nicht mal ebenso nach dem Gehör schreiben kann. Also habe ich mir die Rechtschreibung nach Johannes Saß angeschaut und meine Arbeit dem SASS angepasst, daher auch der Titel, denn die Sass’schen Schreibregeln setzen sich immer mehr durch.

Was war das Fazit Deiner Arbeit?

Ich habe mir die Frage gestellt, ob man eine Rechtschreibung fürs Plattdeutsche braucht. Mein Fazit: Definitiv. Denn nur mit Sprechen und Schreiben kann man eine Sprache weitergeben.

Die Sprache weitergeben. Hat das Plattdeutsche eine Zukunft?

Ja, Platt ist mittlerweile wieder „cool“. Das Interesse am plattdeutschen Theater und auch die Teilnahme an Niederdeutsch-Seminaren nimmt zu. Man braucht nur jemanden, der einen dazu antreibt. Und das mache ich gerne.

Plattdeutsch ist wieder cool?

Eine Zeit lang war es verpönt, dass Kinder zuhause nur plattdeutschsprechend aufwachsen, da manche in der Schule dann Probleme mit dem Hochdeutschen bekommen. Aber man hat gemerkt, dass Kinder viel „plietscher“ (pfiffiger) sind und durchaus Mehrsprachig aufwachsen können. Und auch junge Leute auf dem Land sprechen unter einander platt.



Wie kannst Du beziehungsweise jeder andere auch dazu beitragen, dass die Sprache erhalten bleibt?

Dadurch, dass ich meine Sprache weitergebe. Dass ich mit Menschen Platt snacke, die es selber nicht können oder sich nicht trauen – so verbreite ich die Sprache .

Ich trage dazu bei, dass sie erhalten bleibt.