Flensburg : Pkw stößt mit E-Bike-Fahrerin zusammen – Polizei sucht Zeugen

Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

29. Oktober 2020, 09:07 Uhr

Flensburg | Am Montagmorgen um 8.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ballastbrücke/Ballastkai, bei dem sich eine Pedelec-Fahrerin verletzte. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen VW Passat den Ballastkai und wollte in die Ballastbrücke abbiegen. Die 22-Jährige fuhr dort gerade mit ihrem E-Bike über die Ampel in Richtung Hafendamm.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fahrradfahrerin, wobei diese sich am linken Fuß verletzte. Da die Angaben der Unfallbeteiligten nicht übereinstimmen, bittet der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres weitere Zeugen des Verkehrsunfalls um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0461-4840.