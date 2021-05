Bäcker in Tarp und Flensburg : Pietrek-Zwillinge tauschen Backstube gegen Ruhestand

Über Jahrzehnte haben die Zwillingsbrüder Volker und Reinhold gemeinsam Brot und Kuchen gebacken.

Tarp | Die Pietrek-Zwillinge Volker und Reinhold gehen in den Ruhestand. 21 Jahre lang waren die beiden Bäcker in Flensburg tätig, waren dort bekannt wie die sprichwörtlichen „bunten Hunde“. Mehr als sieben Jahre lang machten sie danach mit der „Kleinen Tarper Backstube“ weiter – und blicken so auf Jahrzehnte gemeinsamer Arbeit zurück. In Flensburg betrie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.