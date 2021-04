Flensburg : Pfeifen, Grabschen, Masturbieren: Wie Frauen in der Öffentlichkeit belästigt werden

Im Interview erklären zwei junge Flensburgerinnen, wie sie sich auf ihrem Instagram-Kanal @catcallsofflensburgg gegen Belästigungen einsetzen.

Flensburg | In den vergangenen Wochen sind an verschiedenen Orten in Flensburg Kreidezeichnungen aufgetaucht, stets nach dem gleichen Muster: Ein Spruch, verschiedene Hashtags und der Instagramaccount @catcallsofflensburgg. Dahinter stecken zwei 19 und 24 Jahre alte Flensburgerinnen, die ihre Namen zum Schutz ihrer Privatsphäre lieber nicht in der Zeitung lesen w...

