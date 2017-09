Flensburger Krankenhäuser : Peelwatt soll Klinik-Standort werden

vergrößern 1 von 3 Foto: michael Staudt 1 von 3

von Carlo Jolly

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:05 Uhr

Oberbürgermeisterin Simone Lange und ihre Lenkungsgruppe für einen Krankenhausneubau haben ihren eigenen Zeitplan eingehalten, bis zum Herbst einen Standort für das gewünschte gemeinsame neue Haus zu finden. Unter Beteiligung der beiden Krankenhausträger Diako und Malteser haben die Stadtverwaltung und Flensburgs Kommunalpolitik gestern Abend in gemeinsamer Sitzung eine Empfehlung für einen Krankenhausstandort der Zukunft erarbeitet, verkündete Rathaussprecherin Asta Simon nach 21 Uhr in einer knappen Mitteilung.

Die Entscheidung dürfte manchen überrascht haben: „Die Lenkungsgruppe empfiehlt einstimmig, für den Standort Peelwatt ein Bauleitplanverfahren einzuleiten“, so Simon weiter. Nun wird also an einem Standort im Flensburger Süden nahe der Osttangente und nördlich des Gewerbegebietes Peelwatt gearbeitet. Überwiegend war zuletzt über Standorte im Flensburger Westen spekuliert worden, vor allem über eine Fläche nahe oder sogar auf dem heutigen Flugplatz Schäferhaus. Oberbürgermeisterin Simone Lange zeigte sich erfreut, dass das Votum so klar ausgefallen sei, betonte aber auch, dass es sich dabei eben nur um eine Empfehlung handele: „Ob es einen echten Konsens gibt, muss nun die Befassung in den Ausschüssen zeigen.“

Die Empfehlung für die Peelwattfläche wird nun den zuständigen Ausschüssen (Sozialausschuss und Planungsausschuss) und abschließend der Ratsversammlung vorgelegt, um die notwendigen Beschlussfassungen zu erlangen. Dabei setzen die Planer im Rathaus weiter auf Tempo: „Damit verbunden wird kurzfristig das Bauleitplanverfahren für diesen Standort eröffnet, um 2018/2019 entsprechendes Planrecht zu haben“, heißt es in der Mitteilung von gestern Abend weiter.

Das Kieler Gesundheitsministerium hatte beim Krankenhausdialog der Oberbürgermeisterin Anfang Mai verlangt, eine Standortfestlegung zu treffen, möglichst bevor im November zum nächsten Mal der Finanzplan des Landes fortgeschrieben wird. Dabei wurde auch klar: Die Landesregierung erwartet, dass das gefundene Grundstück innerhalb von zwei bis drei Jahren bebauungsreif ist. Vor zwei Wochen hatte der neue Gesundheitsminister Heiner Garg versprochen, „dieses Vorhaben mit großem Engagement zu begleiten“.

Gestern Abend haben alle Beteiligten in der Lenkungsgruppe vereinbart, nun gemeinsam die Rahmenbedingungen herzustellen, die für ein erfolgreiches Bauleitplanverfahren notwendig sind. Ebenfalls solle eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Landes, der Stadt und der beiden Krankenhausträger eingesetzt werden, die die Finanzierung des gemeinsamen Projektes konkretisieren und ermöglichen soll.

Die Mitglieder der Lenkungsgruppe äußerten sich dankbar für die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und sind weiterhin sehr optimistisch, dass es gelingen wird, auch die nächsten Schritte erfolgreich zu gehen.