Sörup : Pastor Scholz möchte in Sörup neue Wege gehen

Sörup | Sascha Scholz ist voller Tatendrang. Der neue Söruper Pastor hat eine mehrwöchige Auszeit aus seiner kirchlichen Arbeit genutzt, um beim Wandern in der Einsamkeit Schwedens zu sich selbst zu finden, sein Leben und seine seelsorgerische Arbeit zu reflektieren und Kraft für Neues zu schöpfen.

In der vergangenen Woche hat der 40-Jährige seine Arbeit als Pastor in Sörup aufgenommen. Nach eigenem Bekunden freut er sich darauf, die neuen Strukturen in der Region Nieharde mitzugestalten. Die Struktur der Kirchengemeinden beschäftigt die Gemeinden seit Jahren, denn die Zahl der Kirchenmitglieder geht zurück. Deshalb wurde auch die Zahl der Pastorenstellen reduziert, in Zukunft werden nur noch drei Pastoren für fünf Kirchengemeinden in der Nieharde zuständig sein. Schnell war jedoch klar, dass die vakante Pfarrstelle in Sörup nach dem Weggang von Pastor Michael Hanfstängl neu besetzt wird, denn Sörup ist mit 2800 Gemeindegliedern die größte Gemeinde in der Nieharde.

„Jetzt geht’s richtig los“, sagt Pastor Scholz. Kleinteiliges Denken sei in der kirchlichen Arbeit nicht mehr aktuell ist. „Wir müssen in größeren Dimensionen denken und arbeiten“, sagt er. Dazu gehörten regionale Gottesdienste in allen Kirchen der Nieharde. Auch die kirchlichen Handlungen der Pastoren, wie Beerdigungen und Hochzeiten würden nicht mehr nur in einer Kirchengemeinde erfolgen.

Scholz ist sich über die Tragweite der neuen Strukturen bewusst. Deshalb hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen in den Prozess der Umgestaltung einzubeziehen, ihnen Ängste zu nehmen und die positiven Seiten hervorzuheben. So ist ein Ziel, künftig mehr thematische Gottesdienste zu entwickeln und anzubieten. Mit Themen, die unterschiedliche Gruppierungen ansprechen, will die Kirche zudem Interesse wecken und zum Mitmachen einladen. So soll es Angebote für Familien, junge Menschen und auch die schwer zu erreichende „mittlere Generation“ geben. „Ja, auch einen Gottesdienst für Verliebte hat es bereits gegeben“, sagt Scholz. Kirche werde in Zukunft nur funktionieren, wenn es gelinge, Kirchenmitglieder zur Mitarbeit zu motivieren und das Leben in der Kirche mitzugestalten. Pastor Scholz ist sicher, dass dies gelingen und zu einer lebendigen Kirche beitragen werde. Er ist zuversichtlich, dass alle Kirchen in der Nieharde erhalten werden können und die Region weiter zusammen wächst.

Sascha Scholz wurde in Lübeck geboren, wuchs in Bad Schwartau auf und kam über die christliche Jugendarbeit zur Kirche. Es habe ihm Spaß gemacht, in dieser Gemeinschaft so angenommen zu werden, wie er ist, Verantwortung übertragen zu bekommen und selber gestalten zu dürfen. Zunächst in Bethel, später in Berlin und Hamburg hat er Theologie studiert. Die Pfadfinderarbeit hat ihn immer begleitet und, wie er sagt, auch geerdet. Nach dem Vikariat in Bokhorst und dem zweiten Examen bekam er die Pfarrstelle in Steinbergkirche. Scholz ist verheiratet und hat einen Sohn. Gerne ist er mit der Familie im Wohnmobil unterwegs und liebt es, mit dem Surfbrett über die Wellen zu kreuzen.