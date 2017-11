Geburtstag einer Kultband : Party ohne Punkt und Komma

vergrößern 1 von 2 Foto: antje Walther 1 von 2

von Antje Walther

erstellt am 17.Nov.2017 | 11:50 Uhr

„Bei Fury werden die Flensburger zu Fördebrasilianern“: Die Kommentare im Netz am Morgen danach übertreffen sich an Originalität und Euphorie.

Während am Mittwoch im gleichen Gebäude im Kino 51 Stufen die Kurzfilmtage beginnen, feiert Fury in the Slaughterhouse im Deutschen Haus mit Krawumm Geburtstag. Das war so nicht geplant, sagt Bandgründer Kai Wingenfelder. Zwar sollte groß, jedoch nur im Bandgeburtsort in Hannover 30 Jahre nach Gründung gefeiert werden – mit höchstens zwei Konzerten. Aber das bundesweite Publikum wollte es anders und verlangte nach mehr.

Eine Party in Flensburg ist dann mal Pflicht. Schließlich kommt die Mutter der Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder aus Flensburg, Mastermind Kai lebt bei Schleswig und außerdem, so eine Beobachtung eines Insiders hinterher, haben die Nordlichter selbst die Münchner in Sachen Mitgerissenheit in den Schatten gestellt.

Spätestens beim zweiten Song feiern die Fans klatschend oder stehend mit und bekommen keine Pause mehr. Das Sixpack Fury und auch seine Gäste sind locker drauf.

Mit Anne de Wolff kann man sich leicht schmücken; sie spielt Lieblingsinstrumente wie Cello und Geige und wechselt ständig zu noch ein paar mehr. Vom Pedal-Steel-Gitarristen Martin Huch kommen ebenso wundervolle Country-Sounds, ganz sauber, ganz sympathisch.

Der extravagante Gero Drnek und Christian Decker addieren coole Orgel- und Klaviersounds beziehungsweise warme Kontrabasssaiten und sogar ein bisschen Bläsertum. Christof Stein-Schneider im Anzug, mit rötlicher Matte und Leuchtshirt kommentiert jeden Schluck aus der Flasche mit einem „Stößchen“. Drummer Rainer Schumann lässt beim Herumzappeln versehentlich ein Becken klingen und wedelt entschuldigend mit einem Wacken-Fetzen.

Kai Wingenfelder erzählt derweil Döntjes aus dem Flensburger Norden. Dauerlutscher kosteten, als die Brüder Kai (noch 57) und Thorsten (51) noch klein waren, einen Pfennig, sagt der Mann mit Hut. Eines Tages seien er und seine Freunde mit einem Sack gesammelten Kleingelds zum Kiosk in der Terrassenstraße gezogen, um davon Lutscher zu kaufen. Der Kioskbesitzer mag sie seither nicht mehr, vermutet Wingenfelder.

Und auch die erste, aber nicht letzte Begegnung mit einem brummigen Barmann, dieses Mal in der Ardeche, ließ sich nicht gut an. „Ihr habt den Krieg verloren“, soll der Satz zur Begrüßung der deutschen Musiker gewesen sein. Doch nachdem Christof sich als Fahrer eines französischen Wagen zu erkennen gab, floss das Bier in Strömen. „So einfach ist Europa: Autos und Alkohol.“ Frontmann Wingenfelder mimt das lustig. Und die Band spielt das dazugehörige Lied „Bar des Boulistes“. Ob er flunkert?

Die Show ist durchgestylt, aber nicht perfekt mit ein paar Ähs und Hms, Tempo-Geruckel beim Einstieg mit Banjo-Gast Lars Jensen. Wirkungsvoll leuchten Glühbirnen, Rot- und Blaulicht bei diesem Akustik-Gig vor für Fury-Verhältnisse intimer Runde. Rund 1300, Kai selbst hat sie gezählt und geht irgendwann dazu über, den Leuten freizustellen, ob sie aufstehen und sich bewegen wollen.

Bei den Fury-Hits hält es niemanden auf den Sitzen, auch wenn zum Beispiel „Radio Orchid“ im neuen Gewand zunächt ungewohnt klingt. Gerade in der Garderobe geschrieben hätten sie diesen hier, scherzt der Spielführer und „Won't forget these days“ beginnt. Bei „Milk and Honey“ animiert er zum kollektiven Durchdrehen, kein Halten mehr bei „Time to wonder“ und Bigbandsound. Längst ist die Zugabe ein eigenes Set, endet aber ritualisiert aus gutem Grund mit der Coverversion von AC/DCs „It’s a long way to the top“.