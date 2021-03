Feuer in Flensburg-Engelsby : Parkendes Auto geht in Flammen auf

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Wagen im Bereich des Motorraums bereits lichterloh.

Flensburg | Ein brennendes Fahrzeug hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr im Stadtteil Engelsby ausgelöst. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Gegen 23.40 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer an dem in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Fiat Punto und wählten den Notruf. Nach eigenen Angaben war die Besitzerin gegen 19.30 Uhr mit dem W...

