Feuer in Flensburg : Parkender Ford Mondeo in der Hochstraße geht in Flammen auf

Ein davor abgestellter VW Golf drohte ebenfalls Feuer zu fangen.

Flensburg | Ein brennendes Fahrzeug hat am Donnerstagabend einen Einsatz der Feuerwehr im Stadtteil Duburg ausgelöst. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Gegen 19.30 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer an dem in der Hochstraße abgestellten Ford Mondeo und...

