Auf dem Prüfstand : Pannenserie: Viele Biogasanlagen weisen bedeutende Mängel auf

Energiewende sieht anders aus Mängel bei Biogasanlagen Wer eine Kuh füttern kann, ist nicht automatisch in der Lage, auch eine Biogasanlage so zu füttern, dass Flora und Fauna keinen Schaden nehmen. Diese Erkenntnis setzt sich nicht nur bei Landwirten in Schleswig-Holstein, sondern auch bei Politikern, viel zu langsam durch. Wer als Abgeordneter und Haushaltssouverän dem Umweltminister Planstellen für Kontrolleure verweigert, die auf den Höfen nach dem Rechten schauen, handelt fahrlässig. Die Tragweite ist nämlich enorm, wenn Ventile platzen, Anlagen falsch gesteuert oder Regenwasser nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden. Tausende tote Fische sind dafür trauriger Beweis. Der Akzeptanz von Biogasanlagen sind solche Zwischenfälle abträglich. Ohnehin sind die maishungrigen Kleinkraftwerke, die die Artenvielfalt zerstören und den Strompreis in die Höhe treiben, längst ins Gerede gekommen. Selbst öko-bewusste Zeitgenossen hinterfragen heute, ob wir mit Bauern, die lieber ihre Biogasanlagen als Tiere füttern, nicht auf dem Holzweg sind. Für Landwirte mag die Energiegewinnung eine lukrative Alternative zur nicht auskömmlichen Milchviehhaltung sein, doch die Nebenwirkungen sind zu hoch. Energiewende mit Augenmaß sieht anders aus.