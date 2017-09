Treffen der Generationen in Flensburg : Paddeln im Stehen und Kicken mit Kindern

vergrößern 1 von 2 Foto: Staudt 1 von 2

76 Seiten dick ist allein das Programmheft. Drei Wochen lang können Menschen aller Altersgruppen aus insgesamt rund 120 Angeboten wählen. Hervorgegangen aus der früheren „Woche der aktiven Senioren“, hat diese Veranstaltungsreihe 2016 nicht nur ihren Namen, sondern auch ihr Konzept geändert. „Flensburg er-leben“ richtet sich zwar immer noch an aktive Menschen in der deutlich zweiten Lebenshälfte, dazu aber auch an alle anderen Altersgruppen. Los geht’s am 18. September.

Und das wird schon deutlich an dem Ort, an dem das Programm vorgestellt wird: ein karg eingerichteter Aufenthaltsraum der Sportpiraten am Skatepark Schlachthof. Draußen kicken regenfeste Knirpse mit Trainern des FC St. Pauli. Wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere am 23. September beim Fußball-Turnier im Rahmen von „Flensburg er-leben“ dabei. In jedem der zehn Teams muss ein Spieler sein, der über 55 ist, drei müssen über 18 sein und eine Frau muss auch dabei sein. „Es kommen hier viele ältere Leute zu Besuch, die schauen, was die Kids hier so machen“, sagt Dirk Dillmann.

Früher waren Seniorentanz, Basar und Ausflugsfahrten die Highlights der Veranstaltungswoche für alle über 65. Heute wird Stand-Up-Paddling angeboten, und die Teilnehmer sind zwischen 29 und 79. „Wir wollen Situationen schaffen, in denen die Menschen zusammen kommen“, sagt Thomas Russ, Leiter des Fachbereichs Soziales im Rathaus. Ältere Menschen wollen heute nicht mehr in separaten Veranstaltungen unter sich bleiben, sondern am gesamten Leben in der Stadt teilhaben. Zudem gibt es auch immer mehr ältere Neubürger, die bei dieser Reihe die Gelegenheit, die Stadt und ihre Menschen, aber auch eine große Bandbreite an Freizeitangeboten kennen zu lernen.

Zu neuen Konzept gehört auch, dass das Team der „Fachstelle 50 plus“ um Björn Staupendahl nicht mehr nur selbst Veranstaltungen auf die Beine stellt, sondern eher koordiniert und andere zum mitmachen bewegt. Im Angebot sind eine Stadtführung auf Petuh, ein Garten-Dinner beim schwer angesagten Verein Villekula, eine Besichtigung der Robbe & Berking-Yachtwerft, Flens-Fitness im öffentlichen Raum und diverse weitere Angebote, die mit Sport und Bewegung an der frischen Luft zu tun haben. „Wir hoffen auf einen späten Sommer“, sagt Thomas Russ.

Bei der seit Jahrzehnten eingeführten Veranstaltungswoche seien die Teilnehmerzahlen zuletzt rückläufig gewesen, so Russ. „Wir wollen nicht immer nur als die Alten angesehen werden“, sagt Gisela Leonhardt vom Seniorenbeirat. Die einst beliebte Herbst-Revue wird durch einen musikalischen Nachmittag ersetzt, und es gibt weitere Angebote, die schon eher für eine ältere Klientel gedacht ist, wie eine Vorstellung bei der NDB.

Das Gros der Veranstaltungen ist kostenfrei, für einige ist ein Kostenbeitrag zu entrichten.

von Joachim Pohl

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:18 Uhr