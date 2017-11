Einzelhandel in Flensburg : „Outdoor-Center schadet der Innenstadt nicht“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

21.Nov.2017

Flensburg | „Das geplante Outdoor-Center wird dem Einzelhandel in der Innenstadt nicht schaden. Es wird aber dazu beitragen, die Attraktivität der Region für auswärtige Kunden zu erhöhen.“ So sieht der Investor des Projekts, Hans-Werner-Peteren, Inhaber des Scandinavian Park, die geplante Erweiterung. Mit diesen Worten tritt Petersen den Befürchtungen Flensburger Kommunalpolitiker entgegen, das geplante Outdoor-Center – Investitionssumme: 30 Millionen Euro – könne dem Einzelhandel in der Flensburger Innenstadt schaden.

Die Verwirklichung des Plans ist kein Selbstgänger: Denn das Center soll auf rund 8000 Quadratmetern des gemeinsamen Gewerbegebietes Flensburg-Handewitt in Handewitt verwirklicht werden. Zuständig dafür ist die Wirtschaftsentwicklungs-Gesellschaft (WEG) Flensburg-Handewitt, in der einvernehmlich über die Entwicklung des Gewerbegebietes entschieden werden soll. Ob es jedoch zu diesem Einvernehmen kommt, ist fraglich, denn seit Jahren wehren Flensburger Kommunalpolitiker Sortimentserweiterungen und Ansiedlungen am Stadtrand ab, um den Innenstadt-Einzelhandel zu schonen. Nach Bekanntwerden der Pläne am Scandi-Park kamen von den Ratsfraktionen zum Teil sehr kritische Stellungnahmen zum Outdoor-Center.

Im Gespräch mit dem Tageblatt betonte Petersen, dass das geplante Outdoor-Center genau wie der Scandinavian Park sowohl vom Sortiment als auch von der Werbung her auf skandinavische Kunden ausgerichtet werde. Es sei und bleibe das große Ziel, Autofahrer dazu zu bringen, die Autobahn zu verlassen und in der Region einzukaufen. 70 Prozent der Kunden im Einkaufspark seien heute Skandinavier, der Großteil Dänen, dann Schweden und Norweger. Es gelinge auch, deutsche Feriengäste auf der Fahrt zur Westküste zum Einkauf zu bewegen.

Diese ursprüngliche Absicht bei der Gründung des Scandinavian Park gelte auch in Zukunft: die Reisendenströme nicht an der Region Flensburg vorbeirauschen zu lassen. Petersen verweist weiter auf die Konkurrenzsituation: Der Förde-Park plane eine Erweiterung, „der Citti-Park hat gewaltig erweitert.“ Nach zehn Jahren bestehe diese Absicht auch für den Scandinavian Park.

Und Hans-Werner Petersen betont, die Region sei im Zugzwang. Bevor die neue Fehmarnbelt-Route öffne, müsse den Reisenden gezeigt werden, dass sich der Weg über Flensburg lohne. „Wir müssen uns hübsch machen.“