Bildung in Flensburg : Ostseeschule mit Montessori-Kita

Grundsteinlegung auf dem Schulgelände am Klosterholzweg

12. Mai 2018, 12:30 Uhr

Die Ostseeschule bekommt eine Ostsee-Kita: ein an der Montessori-Pädagogik orientiertes Kinderhaus. Nach dem Spatenstich im Januar diesen Jahres konnte nun der Grundstein für den Bau gelegt werden. Inzwischen sind die Umrisse des über 700 Quadratmeter großen Gebäudes erkennbar, das für zwei Krippengruppen und zwei Elementargruppen mit insgesamt 60 Kindern auf dem hinteren Teil des Schulgeländes entsteht. In seiner Begrüßung betonte Schulleiter Ulrich Dehn die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Es ist toll, dass Flensburg den Ausbau der Kita-Plätze so kompetent voranbringt. “ Oberbürgermeisterin Simone Lange beglückwünschte die Initiatoren zu diesem Schritt. „Beeindruckend, was Sie auf die Beine stellen. “ Für interessierte Eltern findet im Juni ein Informationsabend statt. Näheres unter www.ostseeschule-flensburg.de